Por uma União Europeia Federal (3)

Com tudo o que se passou no Mundo nesta última semana, não irei, afinal, retomar tão cedo a análise crítica do das deficiências de funcionamento do sistema judiciário, nomeadamente na área penal do mesmo, que é aquela que mais dá argumentos à propaganda dos populistas, e que é, realmente, aquela em que as falhas e as disfuncionalidades são mais evidentes e até perigosas.