Por uma União Europeia federal (22)

Muito gostaria eu, que sou assumidamente uma pessoa de esquerda (de uma das várias esquerdas), que todas as pessoas de esquerda, ao agir (e a pensar) tivessem sempre presente esse valor ético corporizado nessa palavra em língua inglesa - decency. Mas isso está bem longe de constituir uma prática habitual e quotidiana.

Existem na língua inglesa duas palavras de que muito gosto e cujas traduções para português me parecem diminuir a grandeza simbólica que as mesmas têm no original. E essas palavras são decency e fairness.