Ao contrário do que António Guterres referiu em 2001, na sequência da derrota do PS nas eleições autárquicas realizadas nesse ano ("Com inteira lucidez, devo reconhecer que, se nada fizesse, o país cairia inevitavelmente num pântano político que minaria as relações de confiança entre governantes e governados"), tenho para mim que o pântano já existia nessa altura.