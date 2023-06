E Justiça para todos? Tem dias…

Há décadas que me sinto revoltado com as cada mais evidentes falhas sistémicas no funcionamento do sistema judiciário, contra as quais me venho manifestando desde o início da década de 90 do século XX e tendo sempre apresentado soluções.

Começo este texto com as palavras finais do "Juramento de Fidelidade" (Pledge - ou Oath - of Allegiance) que constitui uma das traves-mestras do universo ideológico/cultural dos EUA e cujo valor simbólico é incontornável. Esse juramento é recitado na abertura de todas as sessões do Congresso (Câmara de Representantes e Senado) e em incontáveis sessões oficiais de organismos do Estado Federal e dos vários Estados da Federação, quando ocorre a concessão da cidadania americana a estrangeiros, e já foi de recitação quotidiana obrigatória por todos os alunos das escolas do país, tendo deixado de o ser em 1943 após uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ao abrigo do direito à liberdade de expressão (e sublinho que tal aconteceu antes de, em 1954, em plena Guerra Fria, ter sido introduzida uma referência a Deus até aí inexistente - "under God" - e que se mantém até hoje).