Silêncio! Silêncio que … vai ocupar-se o espaço em branco. O espaço que enche o branco desta folha, uma folha que não existe e que, ainda assim, se pinta de negro ao telintar das teclas feitas instrumento musical.

Silêncio. Silêncio que é o que nos alimenta os sons, o espaço entre as palavras, os vazios entre as letras, o piscar de olhos entre cada olhar.

Silêncio. Essa construção maravilhosa que faz nascer tudo em seu redor.

"Vivíamos deslumbrados por David Quatermaine, pela sua sexualidade audaz, pela sua coleção de livros, a sua melancolia, os seus resmungos e os seus silêncios enigmáticos, que acreditávamos serem as características indispensáveis para ser um verdadeiro artista" ("Ministério da Felicidade Suprema", Arundhati Roy).

Para quê acreditar que há "características indispensáveis" para se ser um verdadeiro artista? Serão as nossas projeções que fazem do artista um artista? Quais as características indispensáveis para se ser quem se é? Serão as projeções dos outros que fazem de nós quem somos?

E quão enigmática deve ser a parceria silenciosa que aprofunda os conhecimentos e melhora o desempenho das relações, sejam elas do foro pessoal ou profissional?

Esse misterioso silêncio tão disputado por cada palavra, por cada argumento, por cada gesto ou olhar é, na realidade, a solenidade de um momento, por vezes transformado em eternidade, exclusivo e luxuoso que faz considerar novas perspetivas. Esse silêncio, esse espaço e tempo que oferecemos aos outros nas nossas conexões, é a folha branca que lhes entregamos para que seja pintada em conjunto.

Talvez por isso falar seja "precisamente aquilo que o silêncio deve fazer. O silêncio deve falar, e devemos falar com ele, de modo a aproveitarmos o seu potencial" ("Silêncio na Era do Ruído", Erlinger Kagge), sendo nessa escuta, nesse diálogo com o silêncio, que emergem soluções, novas formas de pensar tão úteis no tempo presente.

Nos diálogos com os outros, o silêncio ganha variadas formas e feitios, veste-se de diferentes roupagens e transveste-se para se agarrar, dissimuladamente, ao espaço vazio que uma pergunta oferece. Primeiro, à pergunta que nos fazemos, ao nosso questionamento interno, à capacidade de nos interrogarmos e de nos colocarmos em perspetiva e de aceitarmos a relação connosco, com os outros e com a situação que nos envolve. Depois, questionando o outro a questionar-se, produzindo o seu próprio silêncio, e criando o espaço e tempo necessários para que ganhe o poder de se ouvir e, nessa escuta, se permita considerar novos desafios, novas oportunidades, novas soluções. Aquelas mesmas que hoje procuramos na construção de um amanhã tão incerto como sempre foi, mas que hoje foi decretado.

Aqui chegados, está criado o palco para fazer florescer a arte de combinar sons e silêncios e criar a música que faz bailar o diálogo, seja ele qual for. Mas muito em especial o par que faz evoluir as relações de liderança para estágios superiores.

É nesta partilha mágica de momentos de silêncio construídos por palavras diretas e cheias de poder, que os diálogos libertam sentimentos de cooperação que se projetam nos caminhos a otimizar, desvinculando-se de estados de dependência associados ao controlo e ao comando e progredindo em motores de inter-dependência, de parceria e colaboração, que geram novas hipóteses autónomas e seguras.

Também os sentimentos brincam com o silêncio para operarem a transformação desejada. "Em circunstâncias normais, a cada momento, os sentimentos indicam à mente, sem que profiram qualquer palavra, o bom ou mau rumo dos processos de vida interior do respetivo corpo" ("A Estranha Ordem das Coisas", António Damásio). É nesse processo interior que o silêncio cria o espaço para se desenvolverem novos projetos, para inovar e mudar. "Na terra dos sonhos, podes ser quem tu és, ninguém te leva a mal. Na terra dos sonhos toda a gente trata a gente toda por igual. Na terra dos sonhos não há pós nas entrelinhas, ninguém se pode enganar. Abre bem os olhos, escuta bem o coração, se é que queres ir para lá sonhar. Se queres ver o mundo inteiro à tua altura tens de olhar p’ra fora sem esquecer que dentro é que é o teu lugar. E se às duas por três vires que perdeste o balanço, não penses em descanso, está ao teu alcance e tens de o encontrar" ("Na Terra dos Sonhos", Jorge Palma), porque aquilo que é essencial e único já está dentro de nós. De ti e de mim. Só temos que entrar nesta dança conduzida pelo silêncio que alimenta os sons, o espaço entre as palavras, os vazios entre as letras, o piscar de olhos entre cada olhar.

Sendo as organizações e as equipas organismos vivos, tal qual o "corpo" de Damásio, que espaço aprendemos a dar ao silêncio para que ele nos indique, de forma colaborativa, o bom ou o mau rumo dos processos da sua vida interior?

Mais do que nunca, liderar é escutar. Passa pela construção de um espaço seguro em que cada pergunta possa ser seguida de um silêncio onde o caminho possa ser criado em parceria e colaboração. Um espaço de curiosidade onde o potencial possa emergir.

Talvez possamos começar a dar luz a esta ferramenta colaborativa chama de diálogo ouvindo, sem interrupções, a versão original de "4’ 33’’" de John Cage, tão bem adaptada por Mike Batt e os The Planets em "A One Minute Silence".