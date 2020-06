Portugal e o Espaço

No final de 2019, Donald Trump anunciava a criação de uma Força Espacial independente. O carácter "independente" significava "apenas" que esta força não estaria sobre a tutela da NASA, respondendo diretamente à Força Aérea, com uma dotação inicial de 65 milhões de euros. Há cerca de 20 dias, também com pompa e circunstância, Trump apresentou na Sala Oval a bandeira desta nova elite que ficará responsável por desbravar os céus com "armas incríveis " e "mísseis hipersónicos".



No passado fim-de-semana os EUA, resultante de uma parceria público-privada, voltaram ao espaço. A NASA e a SPACEX afirmaram algo mais do que o orgulho norte-americano. Lançaram uma importante mensagem de que algo está a mudar. Todas estas iniciativas foram, claro está, devidamente planeadas e agendadas. Com dois destinatários: a China e a Rússia.



De facto, uma década de abandono da política espacial norte-americana deixou marcas.



A China investiu fortemente com resultados visíveis – após a primeira missão tripulada, em 2003, que o programa espacial chinês desenvolveu-se rapidamente tendo o mês passado alcançado um patamar de reconhecimento com o lançamento de uma sonda não tripulada e de uma cápsula de retorno, um passo determinante para levar tripulações para a futura estação espacial chinesa. A CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation) tinha previsto 40 lançamentos em 2020, afirmando-se definitivamente como líder mundial.



Igualmente, na última década, só a Rússia foi capaz de transportar astronautas até a Estação Espacial Internacional (ISS). Após o desastre do Columbia, em 2003, a gestão da ISS tornou-se um win-win tendo sido encontrada uma plataforma de cooperação entre a NASA e a Agência Espacial Federal Russa (Roscosmos). A troco de muitos milhões de dólares, a Roscosmos prosperou. Tudo vai mudar com os foguetões reutilizáveis da SPACEX e é expectável que a cooperação entre russos e norte-americanos diminua substancialmente.



Mas, qual é a relevância deste assunto para Portugal?



O nosso país também está na corrida ao espaço, através da Agência Espacial Portuguesa (AEP), criada em 2019.



O objetivo da AEP é apresentando pela própria nos seguintes termos: «A visão é que em 2030, Portugal – uma nação Atlântica, com uma tradição marítima rica e global – seja amplamente reconhecido como uma autoridade mundial na ciência e economia das interações Espaço-Terra-Clima-Oceanos […]».



Convém recordar que a ligação de Portugal ao espaço iniciou-se em 1993, com o lançamento do PoSAT-1, o primeiro satélite português a entrar em órbita. Depois, em 2000, arrancou a participação portuguesa na Agência Espacial Europeia (ESA – European Space Agency), permitindo o desenvolvimento de um conjunto de competências técnicas nesta área.



Uma primeira nota. A exploração do espaço é o futuro. Como país, quanto mais cedo interiorizarmos esta premissa, melhor.



Dito isto, esta orientação pode ser importante para promover um conjunto de metas nacionais as quais, a prazo, delinearão um novo rumo para a política externa portuguesa. Da mesma maneira que a extensão da Plataforma Continental também o determinará. Portanto, a decisão de criar a AEP não podia deixar de ser a mais acertada.



Em segundo lugar, a conjugação do propósito atlântico com o "Espaço" e com os "Oceanos" dá-nos uma dimensão das potencialidades – e das ambições – subjacentes. Esta junção revela visão estratégica. Embora o Atlântico e o Mar já sejam vetores basilares da nossa política exterior, existe um enorme campo por explorar que poderá trazer benefícios geopolíticos e geoeconómicos para Portugal. Que não podem estar dissociados da atual conjuntura sistémica, nem dos equilíbrios necessários à condução responsável das nossas ambições externas. Os desafios são enormes.



Presentemente encontra-se aberto o procedimento para a construção do porto espacial, localizado na Região Autónoma dos Açores, na ilha de Santa Maria. E este ponto é importante porque depois do abandono das Lages pelos norte-americanos pode estar aqui a chave para a revalorização geoestratégica da Região. Da multiplicidade de ideias, com um maior ou menor envolvimento dos EUA, como a criação de um centro de segurança no Atlântico, um centro de lançamento de satélites ou a menos conhecida possibilidade de instalar um centro de processamento de informação da Agência Nacional de Segurança (NSA), nas Lajes, muito se discutiu, mas sem efeitos práticos. É preciso dar um passo em frente. Seja nas Lages, seja em Santa Maria, o que importa é transformar os Açores num hub de afirmação nacional no Atlântico sustentado num tridente: espaço, segurança/defesa e oceanos.

No espaço, porque pode estar aqui a chave para o desenvolvimento de um cluster tecnológico, científico e empresarial em todas áreas relacionadas com a indústria aeroespacial. Será relevante para as empresas portuguesas que se queiram posicionar na Economia do Espaço e afirmará Portugal no mercado espacial europeu e mundial.



Pelo menos, é essa a meta da agência Portugal Space até 2030: «tornar Portugal num país de inovação ligada ao Espaço, com capacidade industrial competitiva e de base científica de excelência, gerando emprego altamente qualificado, inspirando as novas gerações e posicionando Portugal como um ator relevante no progresso a nível global, com particular foco nos novos formatos emergentes do denominado "Novo Espaço" (New Space)».

Para que possamos concretizar este objetivo é imprescindível construir uma mentalidade ambiciosa que permita incentivar a ligação entre a indústria e as universidades portuguesas. Ou seja, potencializar a investigação e o conhecimento científico e garantir a sua aplicabilidade prática num mundo global cada vez mais competitivo. A mensagem só pode ser uma: valorizar a indústria do Espaço. Por isso, torna-se evidente a premência em avançar o quanto antes com o Centro Nacional de Operações de Vigilância e Rastreamento Espacial. Se o fizermos, garantiremos antecipadamente posicionamento estratégico.

Nos oceanos, porque a extensão da Plataforma Continental pode transformar Portugal num player relevante na exploração e aproveitamento dos seus recursos naturais, nomeadamente dos recursos minerais e seres vivos que existam no fundo do mar e no subsolo. O impacto económico será tremendo. Desde que o saibamos explorar, obviamente. Também aqui é fundamental encontrarmos parcerias pois não é crível que o Estado português tenha capacidade para o fazer autonomamente. Se existe uma Portugal Space, pode existir uma Portugal Sea. E o trabalho já iniciado pelo AIR Centre - Centro Internacional de Investigação do Atlântico, localizado precisamente nos Açores, será determinante.



Por fim, porque a indústria do Espaço é um elemento fundamental para a salvaguarda da segurança e defesa em Portugal. As potencialidades que resultam da intersecção entre estas três áreas são enormes, particularmente no plano da tecnologia e Investigação (R&D). Tudo isto contribuirá, seguramente, para sublinhar a importância geoestratégica dos Açores.



Neste processo, Portugal deve olhar para o Atlântico de forma integrada, valorizando-o como um todo. Ou seja, devemos promover uma estratégia que permita sublinhar a relevância dos Açores, não só no Atlântico norte, mas fomentando igualmente a sua projeção para o Atlântico sul. E isso faz-se valorizando não só o trabalho do AIR Centre, mas também impulsionando a rápida construção do Cais NATO, em Ponta delgada.



É preciso não esquecer a pressão da Rússia sobre as rotas internacionais no Atlântico norte, bem como o crescimento da pirataria no Golfo da Guiné, no Atlântico sul. Portanto, Portugal para salvaguardar a implementação deste novo "pensar estratégico" precisa de ambição. Necessita de se afirmar como um ator securitário, em particular, no âmbito da segurança marítima e na exploração dos oceanos. Os primeiros passos estão dados. Se o caminho for contínuo, os interesses nacionais sairão devidamente salvaguardados.



Seja como for, os Açores são a nossa nova "Escola de Sagres". Quanto mais rápido o entendermos, mais próximo Portugal estará da defesa dos seus eixos estratégicos.