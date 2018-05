A minha pátria é o ténis português

E da mesma forma que Afonso Henriques se fez valer de um Tratado para ganhar Portugal (Zamora, 1143: quem não conhece esta data não é bom português), durante o torneio João Sousa foi intratável com um tratado de bem jogar.



Depois de, com apenas quinze anos, ter emigrado para Barcelona em busca do sonho de ser profissional, o título no Estoril (o seu 3.º no ATP Tour) tornou se significativo por conquistado junto ‘dos seus’. Agora o seu nome passa a figurar junto de outros vencedores, incluindo um tal de Roger Federer.



Na final, as emoções estiveram ao rubro, com João e público irmanados num sentimento de portugalidade que levou os adeptos a entoarem de forma espontânea o hino nacional antes e após o encontro.



Sem nenhum particular sentimento político ou social, cada um foi (Fernando) Pessoa com um alto sentido patriótico e, momentaneamente, avistou no ténis pátrio a língua portuguesa.



Parecia que estava escrito: João ‘Conquistador’ Sousa tinha garantido a presença na final no premonitório dia 5 de maio – Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da CPLP.



No encontro decisivo, João Sousa voltou a ser atleta e Pessoa: fez se grande e inteiro entre os portugueses e, durante os dois sets que lhe deram a vitória, nada do seu jogo exagerou ou excluiu!



E com a glória conquistada, a emoção dificultou lhe a articulação da língua materna, mas ainda a tempo de, no Dia da Mãe, dedicar a vitória… à sua!



Como sempre declara o meu amigo Toninho: "No Open do Estoril de 2018 não esteve em causa a Portugalidade, mas a grande vitória do ‘Conquistador’ Sousa ficará para a posteridade!".

Passados exactamente 110 anos sobre a coroação de D. Manuel II, o último rei português (6 de maio de 1908), João Sousa I resgatou a data para ascender, caso dúvidas houvesse, ao trono de melhor tenista português de sempre.O vimaranense e conquistador do novo Millennium (Estoril Open) tem a garra das suas gentes, que em 1128 iniciaram o primeiro capítulo do país.João Sousa, tido como conterrâneo do Conquistador original, aproveitou a solenidade da ocasião e a partir do Estoril entrou na História do desporto nacional.