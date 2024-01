Em 1993, o ano em que comecei a trabalhar nos tribunais, os processos eram molhos de papéis cuidadosamente cosidos à mão – com agulhas e linhas – pelos funcionários judiciais. Na altura, todos os documentos eram apresentados em papel que, em maior ou menor quantidade, era junto ao processo tornando-o, a cada momento, mais grosso ou com mais volumes, também eles cosidos e atados entre si.





Os computadores começavam então, muito lentamente, a entrar nos tribunais. A maioria dos juízes (mesmo aqueles que já tinham computador instalado no gabinete) continuava a escrever os seus despachos e sentenças à mão ou na sua velha máquina de escrever. Os computadores eram muito lentos, bloqueavam constantemente e criavam problemas que ninguém sabia resolver. Era muito mais fácil e rápido trabalhar como até ali. Na verdade, essa era a realidade. Os juízes não tinham conhecimentos informáticos, não tiveram qualquer formação na matéria e nos tribunais não existiam técnicos que suprissem essas falhas. Nas secções a prática corrente era definitivamente, e de modo exclusivo, o uso das máquinas de escrever.





Na altura, a prova produzida nos julgamentos criminais era, na sua maioria, registada. O registo era feito da forma então possível: por escrito. Após as declarações/ depoimentos de cada pessoa, ou até no seu decurso, o juiz sintetizava tudo aquilo que era dito e ditava esse mesmo resumo ao funcionário que o escrevia na própria ata. Não é necessária muita imaginação para perceber o tempo que cada julgamento, por mais simples que fosse, demorava.Os documentos, esses estavam no processo e sempre que, no decurso do julgamento, era necessário consultar algum, a única forma de o fazer era folhear todo o processo até ele ser encontrado. O tempo de tal operação dependia do volume do processo, se tinha muitas ou poucas folhas.Embora existissem queixas sobre o tempo gasto, essa era a única realidade que se conhecia. E, na verdade, à data, os processos crime, mesmo que complexos e de maior dimensão, não assumiam as proporções que nos dias de hoje muitos – e bem conhecidos – assumem.Felizmente, as resistências e constrangimentos iniciais foram superados. Poucos anos depois o uso de computadores já era a norma nos tribunais. Os processos deixaram de ser cosidos e as suas folhas passaram apenas a ser furadas e encapadas. E, o mais importante de tudo, os julgamentos passaram a ser gravados tornando desnecessária a redução a escrito de tudo o que era dito em audiência. Vulgarizaram-se as disquetes e depois vieram as pen e os CD´s. As peças processuais e os documentos passaram a ser entregues também por este meio. Continuava a ser difícil encontrar os documentos necessários em julgamento e era necessário procurar no meio de todos os outros. Ainda assim foi um avanço significativo e, em processos pequenos ou mesmo de média dimensão, as coisas resolviam-se com relativa facilidade.O mundo dos tribunais foi evoluindo e, quando demos por isso, os sistemas informáticos tomaram conta de tudo. Tudo é feito através deles.Os processos em papel hoje em dia quase não existem, apenas estão no sistema. Os despachos são proferidos no próprio sistema e as sentenças e acórdãos não existem enquanto não são introduzidas e assinadas no sistema. Os documentos, esses são enviados através desse mesmo sistema e é nele que podem ser consultados.Mas como se fazem os julgamentos assim?Sem o processo físico à mão para poder folhear e ver, a única solução é ir consultando os inúmeros atos praticados por todos os intervenientes no sistema (milhares num processo de elevada dimensão), com inúmeros cliques em todos eles. Procurar documentos, depoimentos prestados em fases anteriores, gravações, imagens e tudo o mais que existe no processo e que pode ser necessário numa audiência, é tarefa árdua, desesperante, e que pode tornar a audiência e o julgamento infindáveis. Não é de todo possível que três juízes e um funcionário consigam tratar adequadamente destas questões enquanto, em simultâneo, se devem concentrar e focar na audiência e no que aí se passa.Consciente desta impossibilidade o Conselho Superior de Magistratura aprovou a criação de uma equipa, denominada, Apoio Logístico à Tramitação de Elevada Complexidade que irá acompanhar e apoiar permanentemente a realização do julgamento do processo BES/GES. Tal equipa, composta por magistrados e funcionários judiciais usará ferramentas informáticas que lhe permitirão localizar e exibir, em segundos, e no decurso da própria audiência, todos os atos e documentos juntos ao processo. É uma iniciativa de louvar, tal como o é a dedicação e o esforço das pessoas que integram a Equipa em causa.Será a primeira vez que um coletivo de juízes dispõe desse tipo de apoio. E é fundamental, sobretudo num processo que é tido como um dos maiores de sempre e cuja acusação é composta por mais de 4.500 páginas.Será certamente o primeiro passo para enfrentar a realidade complexa em que os processos atuais se transformaram.Espero bem que, dentro de alguns anos, alguém possa descrever a nossa realidade atual como algo impensável e tão ultrapassado que até custe a acreditar que existiu.