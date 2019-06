O maior acompanhado

A legislação portuguesa estabelecia, desde o Código Civil de 1966, os regimes da interdição e da inabilitação que se destinavam a assegurar a protecção de todos aqueles que se mostrassem incapazes de governar as suas pessoas e bens ou de reger convenientemente o seu património. Como causas da aludida incapacidade eram expressamente previstas a anomalia psíquica, a surdez-mudez, a cegueira e determinados comportamentos, como a habitual prodigalidade, o uso de bebidas ou de estupefacientes.





Tal regime legal tornou-se, ao longo do seu período de vigência, desadequado e até obsoleto face à evolução social, tecnológica e científica, designadamente no que respeita ao avanço da medicina que permitiu que, na actualidade se ultrapassem, de forma quase natural, muitas limitações de natureza física e até psíquica.



A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 30 de Março de 2007 – aprovada e ratificada por Portugal em 2009 – visou, tal como consta do seu art. 1º, nº1, promover, proteger e garantir o pleno e igual gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade.



Para o efeito, os Estados subscritores da aludida convenção comprometeram-se a assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais para todas as pessoas com deficiência sem qualquer discriminação com base nessa mesma deficiência.



Com a entrada em vigor, no passado dia 10 de Fevereiro, da Lei nº49/2018, de 14/8 – o regime do maior acompanhado – foram eliminados do nosso sistema jurídico as figuras da interdição e da inabilitação.



O que mudou?

O regime do maior acompanhado é aplicável a todos aqueles que por razões de saúde, deficiência ou devido ao seu comportamento não conseguem, sem apoio, decidir ou tratar dos mais variados aspectos das suas vidas. O seu objectivo é preservar a autonomia e a vontade consciente que a pessoa mantém. Parte-se pois do princípio que as pessoas abrangidas por este regime estão capazes para exercer os seus direitos e apenas são condicionadas na sua vontade nos aspectos precisos e concretos que o Tribunal, após a sua audição obrigatória e realizados os exames médicos adequados, apurar que a sua capacidade de decisão se encontra limitada e na medida em que o estiver. Os actos concretos que pode e não pode praticar ou aqueles para que carece de apoio não são já decididos de forma genérica e em função de um regime pré-fixado e rígido mas sim de forma casuística e em função da sua real capacidade para cada um deles. A prevalência da vontade do acompanhado e o respeito por esta assume tal relevo que lhe é permitido a escolha da pessoa que deverá desempenhar as funções de seu acompanhante, privilegiando-se deste modo as relações de proximidade, afecto e confiança que mantém.



Trata-se pois de um novo paradigma que se afasta totalmente do regime rígido, de natureza paternalista e de feição estigmatizante assumido pelas figuras da interdição e da inabilitação.



A nova lei traduz efectivamente o respeito pela dignidade da pessoa deficiente e promove o pleno e igual gozo dos seus direitos humanos e liberdades fundamentais.



Não resolve porém, de forma efectiva, um problema real e dramático da sociedade actual: o das pessoas que, afectadas nas suas capacidades, não dispõem de familiares ou pessoas próximas que possam assegurar o seu acompanhamento.



Talvez a existência de profissionais nesta área, num regime cuidado, devidamente regulamentado e sujeito a um controle público rigoroso seja, como muitos já defendem, a solução a adoptar de modo a evitar a existência de pessoas, especialmente vulneráveis, em situação de absoluta desprotecção, isto numa sociedade evoluída, no século XXI.





Na prática este regime gerou uma concreta limitação do exercício dos direitos mais básicos e essenciais das pessoas a ele sujeitas. Na verdade, decretada que fosse a interdição, ao interdito passava a ser aplicável, no geral, o regime legal dos menores, sendo-lhe retirada a possibilidade de decidir qualquer aspecto da sua vida e não lhe sendo permitido o exercício de direitos fundamentais, de natureza pessoal, tais como, entre outros, o de casar, de ter filhos, de votar, de perfilhar ou de testar.