No dia da Justiça, o Tribunal Aberto

O Dia Internacional dos Direitos Humanos celebra-se a 10 de Dezembro, data escolhida como forma de homenagear o dia em que a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou, em Paris, no ano de 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Tal declaração assinada por 58 Estados nasceu da necessidade, sentida de forma premente no pós-guerra, de promover a paz, a preservação da humanidade, os direitos humanos e a igualdade entre todos os cidadãos.

Não existe nem se comemora um dia como sendo o da Justiça por si mesma e enquanto tal. Apenas são comemorados o dia Mundial da Justiça Internacional, também conhecido por dia Internacional da Justiça Criminal (17 de Julho) e o Dia Mundial da Justiça Social (20 de Fevereiro).

Desde 2010 que os juízes portugueses, através da sua Associação Sindical (ASJP) vêm propondo que seja criado o Dia da Justiça e que este coincida e seja comemorado no Dia Internacional dos Direitos Humanos. Tal tem todo o sentido: a justiça implica o cumprimento e a garantia dos direitos humanos e estes não existem sem aquela.

Como forma de assinalar tal dia, desde essa altura, têm sido realizadas inúmeras actividades com início nessa data, assentes nos valores e princípios de responsabilidade social e de cidadania e que visam informar e dar a conhecer à comunidade o que são efectivamente os Tribunais, o que fazem, quem são os juízes e demais intervenientes processuais e, no geral, como é o trabalho de todos aqueles que, nesse mesmo local, diariamente procuram a realização da justiça. A iniciativa promove uma abertura dos Tribunais à comunidade e a proximidade entre o cidadão e a Justiça.

O Projecto "Formar para a cidadania – Tribunal Aberto" insere-se nesse projecto e destina-se especialmente a crianças e jovens sendo realizado em contexto escolar. Os juízes regressam à escola e aí, perante uma plateia de crianças ou jovens, usando formatos e linguagem adequadas às suas idades e grau de maturidade, explicam o que é o direito, o que são os Tribunais, para que servem, o que são os direitos e os deveres.

Fala-se genericamente de tudo o que se relaciona com o direito e os Tribunais, embora a conversa acabe por incidir sobretudo nas questões que mais têm a ver com os jovens de hoje e que mais os afectam: as relativas às áreas de família e menores e criminal. Discutem-se sobretudo os julgamentos de jovens, os crimes de violência doméstica, de tráfico de produtos estupefacientes, de roubo, de injúrias, de difamação, de ofensas à integridade física, o bullying, os crimes praticados pela internet. Explica-se o que são e o que protegem, que penas lhes são aplicáveis, esclarecem-se as dúvidas e respondem-se às inúmeras questões que são colocadas.

São corrigidos os erros e os mitos: explica-se como se vestem os intervenientes processuais em Portugal no decurso dos julgamentos e como se denominam os seus trajes. Estas e outras curiosidades, relacionadas com o direito e os Tribunais, são especialmente apreciadas pelos jovens cuja única ideia que têm deste mundo é aquela que retiram dos filmes e séries televisivas.

Mas os jovens também vão ao Tribunal onde assistem a um julgamento real e onde podem perceber, na primeira pessoa, como as coisas funcionam e como tudo se passa. Discutem entre si o que se passou no julgamento e verificam que as divergências de opinião superam em muito as concordâncias. Percebem o quão difícil é o decidir.

A experiência é, por regra, gratificante. Querem voltar e muitos prometem fazê-lo como Magistrados.

Este ano, tal como vem ocorrendo desde 2010, repetem-se as mencionadas iniciativas.

Mais uma vez os jovens irão ao Tribunal e os juízes regressarão às escolas.