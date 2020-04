A Justiça em estado de emergência

A situação epidemiológica que vivemos e a necessidade imperiosa da sua contenção levou Portugal à declaração do estado de emergência.





Como não podia deixar de ser, a regulamentação da execução do estado de emergência procurou assegurar o equilíbrio entre as fortes necessidades de saúde pública – de prevenção da doença e de contenção da pandemia de modo a salvar vidas – e as igualmente elevadas necessidades de subsistência e funcionamento do País, designadamente no que respeita ao abastecimento e fornecimento dos bens e serviços essenciais no que se incluí a manutenção do Estado de Direito Democrático.

Assim, a legislação optou por identificar as pessoas sujeitas a confinamento obrigatório e aquelas sobre quem recaí um dever especial de protecção e estabeleceu, quanto a todas as demais, um dever geral de recolhimento domiciliário. Porém, estes deveres gerais de recolhimento e isolamento (mesmo no caso daqueles sobre quem recaí um dever de protecção especial) não são absolutos comportando diversas excepções no que se incluem desde logo as deslocações necessárias para efeitos do exercício da sua actividade profissional quando esta tenha que ser efectuada presencialmente.

E não podia deixar de assim ser. Com efeito, a necessidade absoluta de assegurar a manutenção e fornecimento dos bens e serviços essenciais impõe que milhares de cidadãos continuem a trabalhar fora de casa.

A Justiça e o acesso aos Tribunais é um bem essencial, a cujo acesso os cidadãos têm direito, ainda que em estado de necessidade – como as próprias leis que o prevêem e regulam expressamente o determinam.

Assim, também nesta matéria, em concreto no que respeita à realização de diligências, foi necessário estabelecer o equilíbrio entre as necessidades que se fazem sentir. E, como tal, a opção tomada foi pela realização presencial apenas das diligências de natureza urgente e em que estejam em causa direitos fundamentais, designadamente aquelas que envolvam menores em risco ou arguidos presos e, ainda assim, desde que as mesmas se possam efectuar sem colocar em perigo – de infecção/contágio, pois é disso que se trata neste momento – os seus intervenientes.

Temos pois que, asseguradas as condições de segurança – sendo que os meios necessários para o efeito têm que ser garantidos pela entidade responsável, em última instância o Estado – tais diligências têm que ser efectuadas. E, para tal as pessoas que nelas participam têm que se deslocar ao Tribunal.

Tais deslocações, com as consequentes saídas de casa não constituem uma violação ao dever de recolhimento pois, tal como já se disse, este comporta várias excepções, não só o exercício da actividade profissional de que já se falou como também a própria deslocação ao Tribunal com o fim de participar em diligências.

E, a situação epidemiológica que se vive não é, por si só, fundamento para a sua não realização. A lei não ignorou nem esqueceu tal situação e a necessidade de conter a pandemia em causa, pelo contrário, mesmo tendo conhecimento da sua existência e dessas necessidades entendeu que ainda assim existem serviços fundamentais que não podem parar ou ceder perante os mencionados perigos.

A situação encontrada é exactamente a mesma que foi adoptada para todas as áreas em que se considera existirem funções essenciais, não só na saúde ou nas forças de segurança – aquelas que saltam à vista como absolutamente necessárias – como também em todas aquelas que garantem o fornecimento de alimentos, de combustível, de medicamentos, de energia e tudo o mais de que todos nós precisamos para viver.

É certo que algumas pessoas, sobretudo aquelas sobre quem recai o especial dever de protecção, poderão por motivos pessoais, de saúde ou outros, não reunir condições para se ausentar de casa. É um direito que lhes assiste, que tem que ser protegido e acautelado. Mas também aqui, na área da Justiça, terá que ocorrer o mesmo que em qualquer outra actividade, ou seja, essa pessoa terá que ser substituída por outra que não sofra das mesmas limitações.

O que não podem é deixar de ser assegurados os direitos fundamentais que a lei, ainda que em situação de pandemia, pretendeu acautelar.