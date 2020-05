Os julgamentos e a imediação da prova

Nas últimas semanas, fruto da pandemia, tem sido discutida a melhor forma dos tribunais voltarem a trabalhar em pleno. Um dos grandes problemas passa pela realização das diligências presenciais, uma vez que poderão ser uma fonte de contágio. Há quem advogue que é possível ultrapassar a situação através da realização de diligências à distância, com intervenientes em diversos locais. Antes de empreendermos essa discussão é bom analisarmos quais as opções de base que foram definidas no nosso sistema processual penal.

Em Portugal, o legislador optou pela concentração da produção de prova em audiência de julgamento. Por exemplo, as inquirições realizadas a testemunhas em sede de inquérito são repetidas na fase de julgamento. Noutros países europeus, a realidade é diferente. Os elementos probatórios adquiridos ao longo do processo relevam posteriormente e a produção de prova no julgamento tem muito menos relevo. Na conferência europeia da associação internacional de procuradores que se realizou o ano passado no Porto, um procurador holandês referiu que em 99 por cento dos processos criminais do seu país não se inquirem testemunhas durante o julgamento. A diferença entre os sistemas é muito grande e reflecte questões culturais e históricas. Um regime como o holandês pressupõe um elevadíssimo grau de confiança no trabalho da polícia e da investigação criminal, o que é difícil aplicar num País como o nosso que teve um longo período de ditadura e aparece nas estatísticas europeias como aquele em que os cidadãos menos confiam uns dos outros.

No nosso sistema, a prova tem de ser produzida perante um juiz ou um colectivo de juízes. Em julgamento, os interrogatórios dos arguidos são presenciais e obedecem a regras muito apertadas, em especial quando várias pessoas são julgadas ao mesmo tempo como co-arguidos. A inquirição de testemunhas também é uma matéria muito delicada, pois os depoimentos são determinantes para a decisão final. As pessoas aguardam, antes de prestar o seu depoimento, numa sala do tribunal e não podem ouvir o que as outras testemunhas do mesmo processo estão a dizer na sala de audiência. Esta regra permite detectar divergências e contradições em versões concertadas. Se uma testemunha tem de ser ouvida à distância por videoconferência, por residir muito longe do tribunal onde ocorre o julgamento, é necessário respeitar determinadas formalidades, designadamente tem de prestar o seu depoimento noutro tribunal. Desta forma assegura-se que a testemunha não está a ser pressionada ou instruída por um terceiro para que apresente uma determinada versão que pode não corresponder à verdade. A existência destas regras não é um mero preciosismo, mas é essencial para que o tribunal possa apurar os factos com o maior grau de certeza possível.

A imediação é fulcral em muitos julgamentos. A forma como as testemunhas depõem, as suas hesitações, os seus olhares e postura corporal são determinantes para a descoberta da verdade. A credibilidade das testemunhas também passa pela forma mais convicta ou relutante como falam. Por essa razão, o legislador e os tribunais superiores entendem que quem está melhor habilitado a apreciar os factos são os tribunais de primeira instância que têm um contacto mais directo com a prova.

A discussão que está neste momento em cima da mesa quanto à utilização de meios digitais, para além daqueles que já são utilizados frequentemente nos tribunais, tem muitas implicações que é preciso ponderar. É necessário aferir se o novo modelo não coloca em causa a descoberta da verdade ou prejudica direitos de defesa. À partida poderá parecer boa ideia os arguidos e as testemunhas efectuarem o seu depoimento a partir de casa, através de uma aplicação informática. Porém, se pensarmos num crime como o de violência doméstica verificamos que surgem dificuldades, uma vez que o agressor e a vítima poderão ainda residir na mesma habitação, o que condicionará em muito o depoimento da última. Sem controlo judicial é mais fácil as testemunhas que se encontram à distância serem instruídas por um terceiro. Qualquer que seja o meio utilizado é essencial que se preserve a fiabilidade dos depoimentos. Acresce que os meios tecnológicos disponibilizados pelo Ministério da Justiça têm apresentado problemas que inviabilizam a realização de julgamentos por essa via. É bom ter presente que as audiências têm de ser integralmente gravadas e integradas no sistema informático existente, o que implica maior dificuldade em utilizar certo tipo de aplicações.

O sistema presencial continua a ser uma opção válida para a realização de julgamentos. É necessário é que se cumpram as regras da Direcção-Geral de Saúde e o Ministério da Justiça coloque os meios ao dispor dos diversos intervenientes processuais, designadamente, máscaras e luvas, bem como instale sistemas de protecção em acrílico. Convém recordar que os cuidados têm de se manter até à descoberta de um tratamento ou de uma vacina, o que poderá demorar anos, pelo que é melhor equiparem-se os tribunais o quanto antes.