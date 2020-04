O nosso País encontra-se em estado de emergência, algo que não acontecia há mais de 40 anos. Tal circunstância deve-se ao facto de nos encontrarmos num tempo excepcional em que um vírus abalou por completo o planeta. Os especialistas são cada vez mais unânimes em afirmar que a melhor maneira de conter a propagação passa pelo isolamento social e encerramento de escolas, serviços públicos, empresas e estabelecimentos comerciais. A defesa da vida humana deverá sempre ser assumida como a grande prioridade. Nesta fase, temos de nos concentrar em conter o vírus, pois só desta forma será possível salvar vidas.Todos desejamos que a sociedade volte à normalidade o mais rapidamente possível. No entanto, sabemos que a receita necessária para erradicar a doença acarreta graves prejuízos para a economia e a destruição de milhares de postos de trabalho. Apesar de não sabermos quando tal ocorrerá, temos de nos começar a preparar já para o momento em que retomaremos a actividade profissional em pleno. Quando a pandemia passar milhares de trabalhadores irão dirigir-se aos tribunais de trabalho e de comércio em busca de apoio.O Ministério Público representa os trabalhadores no foro laboral e acautela os interesses patrimoniais dos mesmos no âmbito de processos de insolvência. O atendimento ao público efectuado pelos procuradores da república permite que todos os anos sejam intentadas milhares de acções em defesa dos trabalhadores. Neste momento decisivo é essencial que o Ministério Público se prepare para responder. Os trabalhadores não poderão ficar meses à espera para serem atendidos por um magistrado, em virtude do quadro do tribunal ser deficitário. A comunidade dificilmente compreenderá que não se consigam solucionar os problemas de quem mais precisa.No meu entender, a Senhora Procuradora-Geral da República e o Conselho Superior do Ministério Público deveriam começar já a preparar a organização dos recursos humanos para fazer face ao cenário pós pandemia. Não podemos continuar a funcionar nos termos normais, como se nada se tivesse passado. Há áreas que sabemos que irão ter um aumento exponencial de serviço (por exemplo, trabalho, insolvências, execuções e crimes contra o património), mas essas necessidades serão mais acentuadas numas comarcas que outras, pelo que é preciso fazer uma projecção do que poderá acontecer. A análise do tecido social e económico de cada comarca permitirá perceber melhor qual será o grau de intensidade da crise em cada região e os problemas específicos de cada uma. Para fazer este levantamento, o Conselho Superior do Ministério Público terá de contactar com quem está no terreno, ou seja, com os Procuradores Coordenadores de Comarca e estes terão de envolver os magistrados que coordenam.Por outro lado, terá de existir uma colaboração mais estreita entre o Conselho Superior do Ministério Público e o Conselho Superior da Magistratura. A gestão dos recursos humanos das duas magistraturas tem de ser efectuada de forma articulada.Após a pandemia a nossa sociedade enfrenta um grande desafio que poderá causar graves brechas no regime democrático e no estado social. Só com o envolvimento de toda a sociedade e profissões da área da justiça será possível levar o barco a bom porto.O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público tem apresentado várias propostas para resolver alguns problemas que se têm colocado em virtude da epidemia, continuaremos a fazê-lo após a mesma passar ou diminuir.