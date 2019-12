O nervoso miudinho do PAN

Recentemente tivemos o privilégio de assistir a mais um episódio de hipocrisia e prepotência do PAN.

A história começa com a proposta de um voto de saudação no Parlamento ao Mundo Rural, da autoria do CDS, no qual se pretendia destacar a concentração de cidadãos que decorreu no Terreiro do Paço, em Lisboa, alertando o poder político e a sociedade em geral para os problemas e necessidades de um território despovoado, esquecido das políticas e incompreendido por uma sociedade cada vez mais urbana.

No texto, o CDS considera o Mundo Rural como "todas as atividades que o caracterizam, da agricultura ao agroalimentar, da floresta à apicultura, da caça à pesca, do turismo de natureza ao turismo rural, com todas as suas tradições, faz parte da nossa identidade enquanto País e são indispensáveis ao nosso desenvolvimento, em especial do interior." Algo que pelos vistos irritou o PAN…

Como se não bastasse o PAN ter sido o único partido a votar contra esta saudação ao Mundo Rural, eis que, com tiques de irritação, resolve emitir uma declaração de voto, caricata e no mínimo hipócrita face à forma de estar deste partido e aos reiterados ataques na forma de propostas de Lei contra as pessoas e as atividades do Mundo Rural português.

Segundo o PAN, votou contra porque "é por demais evidente que aqueles que mais se arrogam defensores do mundo rural são aqueles que mais o têm atacado… a pretexto de uma suposta defesa do mundo rural e reivindicando, sem propriedade, o exclusivo de uma luta que é de todos nós…".

Uma ‘luta de todos nós’?! Sem dúvida! Só que, enquanto a maioria tem lutado para que tenhamos um Mundo Rural próspero e sustentável, o PAN tem lutado reiteradamente contra esse propósito, procurando proibir e condicionar o Mundo Rural e as suas atividades. Curioso é que lhe bastaria ter votado a favor desta saudação ao Mundo Rural para se incluir no ‘todos nós’ ao invés de ficar de fora, uma vez mais!

Hipócrita e de uma enorme desonestidade intelectual é ver o PAN, durante as suas campanhas e fora delas, a arrogar-se ser o único partido preocupado com as causas ambientais (já todos vimos que não é), procurando apropriar-se do tema; e agora vir fazer uma birra porque acha que outros se teriam, alegadamente, apropriado da defesa do Mundo Rural!

Um partido que, desde a sua formação, nada fez em prol do Mundo Rural, perseguindo fervorosamente tudo aquilo que não se coaduna com os princípios fechados de uma sociedade exclusivamente urbana e afastada da ruralidade. O mesmo partido que, desde a sua génese, foi exclusivamente animalista, perseguindo a pecuária, a agricultura convencional, a caça, a pesca, a tourada, a detenção de qualquer animal para outros fins que não o de ficar confinado num apartamento em qualquer prédio urbano, tem agora a displicência de vir dizer que faz parte ‘de uma luta que é de todos nós’?!

Percebe-se que o PAN anda nervoso, agora que começa a ser devidamente escrutinado pelos órgãos de comunicação social e consequentemente pela sociedade, até aqui pouco informada sobre as suas ideias.

Percebe-se que nas suas redes sociais praticamente não têm resposta dos seus fãs a cada vez que falam de algum tema que extrapole o universo dos animais de companhia, dos ataques à caça ou às touradas.

Percebe-se, cada vez mais, que apenas se disfarçaram de ambientalistas para cativar votos desde as últimas eleições europeias, mas que não fazem a mínima ideia do que é ser ecologista.

Percebe-se que decoraram a palavra sustentabilidade, mas desconhecem que a mesma não pode ser apenas ambiental, mas sim também económica, social e cultural.

Sabemos bem que o Mundo Rural perfeito do PAN seria um mundo deserto de pessoas, com animais a viverem em modo Disney, em perfeita harmonia utópica. Um mundo abandonado e deixado à sua sorte, pois dizem eles que a natureza se equilibra por si só, como se os animais agora mudassem para um mundo vegan da carochinha. Mas por muito que custe ao PAN, o Mundo Rural ainda tem pessoas, ainda tem costumes, tradições, e luta diariamente pela dita sustentabilidade ambiental, social, económica e cultural.

Mundo Rural que se irrita com a postura proibicionista e intolerante deste partido, que se mantém fechado nas paredes do Parlamento e evidencia tiques de crianças mal comportadas, cada vez que outros, uma e outra vez, lhes tentam explicar como é o mundo real afastado do betão e da poluição.

Mundo Rural que se revolta com as mentiras, com as ‘fake news’, com as imposições ideológicas de um partido minoritário que ainda tem o desplante de se querer arrogar defensor da ruralidade.

O PAN denota ainda um nervoso miudinho ao perceber que o Mundo Rural, quando se manifesta, fá-lo de uma forma bastante superior às suas concentrações animalistas em frente às praças de touros ou no mesmo Terreiro do Paço, quando 30 ou 40 se manifestaram pelo fim da caça à raposa.

Procura ainda reescrever a história ao omitir que, além do CDS, também PS, PSD e PCP, e mais recentemente o Chega e o Iniciativa Liberal, têm defendido o Mundo Rural, a sua Cultura e as suas tradições, mas acima de tudo, têm respeitado as suas gentes, respeito esse que não se coaduna com o radicalismo do PAN.

Fique claro que, até à data, o Parlamento tem sabido respeitar o Mundo Rural, negando a esmagadora maioria das investidas proibicionistas de PAN e BE, aos quais – assim parece – se associam agora o Livre e um conjunto de deputados avulsos. Mesmo assim, o campo soube mostrar um pouco da sua capacidade de, pacificamente, de forma respeitosa e ordeira, mostrar a sua indignação, dando um claro sinal de civismo, contrastando com as típicas manifestações radicais animalistas.

Desengane-se o PAN que estes amuos públicos servem para algo mais do que se exporem ao ridículo. Para a história ficará este triste episódio, onde uma saudação que pretendia evidenciar a necessária "harmonia entre o mundo urbano e o mundo rural, respeitando-o e dignificando-o, reiterando a sua importância nas políticas públicas e valorizando os diferentes agentes que atuam no território, nele se fixam, investem e acreditam no seu futuro", proposta pelo CDS, teve o voto contra do PAN e a abstenção do BE, Livre e do deputado socialista Pedro Delgado Alves.

Fica assim, bem clara, a posição destes para com o Mundo Rural.