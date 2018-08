A resposta do sector tauromáquico ao pacifismo: brutalidade e cobardia

A violenta agressão sobre activistas anti-touradas em Albufeira marcou este mês de Agosto. Um triste acontecimento ao qual não podemos ficar indiferentes por vários motivos. O PAN compreende o desgaste que está na base da acção destes activistas, no entanto, defende o Estado de Direito e é por essa via que temos que lutar pela abolição desta prática anacrónica. Reconhecemos que foi uma acção pacífica, provocatória certamente, aliás como todas as acções históricas que alcançaram mudanças sociais fundamentais e que sempre suscitaram respostas violentas por parte daqueles que não conhecem outro tipo de reacção. São conhecidos os casos de activistas que foram condenados pela justiça, mas em que a sentença do tribunal realçou a importância do acto para trazer luz ao problema.

Não nos devemos esquecer de que a história está repleta de exemplos de coragem e tenacidade que moveram pessoas - muitas anónimas - a lutar por um mundo mais digno e nem sempre foi possível fazê-lo no cumprimento da lei estabelecida nas diferentes épocas e lugares do mundo. Em 1930, Mahatma Gandhi iniciou a Marcha do Sal contrariando a obrigatoriedade legal dos indianos comprarem produtos industrializados de Inglaterra, sendo proibidos inclusive de extrair o sal no seu próprio país. Em resposta à provocação, os ingleses prenderam mais de 50 mil indianos, entre eles o próprio Gandhi. Fazendo uso a desobediência civil, com o objetivo último e fundamental de evitar a violência, esta iniciativa pretendeu chamar a atenção para as injustiças na legislação e na sociedade colonial.

Rosa Parks fez história em 1955. A recusa da costureira de Montgomery no Alabama em deixar o lugar a um passageiro branco, mudando-se para as traseiras, reservadas, por lei, aos negros, levou à sua detenção. Em protesto, a comunidade negra de Montgomery promoveu um boicote aos autocarros, liderado pelo jovem pastor Martin Luther King Jr. Em 2012 o então presidente norte-americano, Barack Obama, visitou este autocarro que se tornou um ícone do movimento pela luta dos direitos civis.