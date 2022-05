O prometido é devido

Os sinais são de esperança e as prioridades governamentais parecem, pelo menos para já, alinhadas com aquilo que temos vindo a dizer há algum tempo.

"A disponibilidade para valorizar as carreiras dos Enfermeiros, nomeadamente através de uma reposição de pontos perdidos, é a mais urgente situação neste momento". As palavras são do secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, no encerramento do VI Congresso dos Enfermeiros que decorreu em Braga.