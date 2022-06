A Saúde não vai de férias

Ao contrário dos médicos a quem o Estado paga, e muito bem, o internato da especialidade, os enfermeiros são obrigados a pagar do seu próprio bolso; o Estado deve o pagamento de milhares de horas extraordinárias aos enfermeiros.

Parece que descobrimos, numa semana de feriados encostados ao fim-de-semana, que o Serviço Nacional de Saúde tem problemas estruturais graves. Mais vale tarde do que nunca. Foi necessário aparecer um feriado à sexta-feira, e outro à segunda, para encontrarmos doentes a quem o SNS não consegue dar resposta, serviços desorganizados e carência de recursos humanos. Foi preciso faltarem médicos obstetras nalguns serviços para o País perceber que lhe falta muito mais do que isso. Mais vale tarde do que nunca.