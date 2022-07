A estupidificação dos cidadãos

O Partido Socialista transformou o País no seu parque infantil, usa e abusa das instituições públicas como trincheiras para as suas guerras partidárias. Numa altura em que a inflação dispara, os juros aumentam, o SNS colapsa, a TAP está para estoirar e todos já percebemos que vamos viver pior, António Costa entrega-se à Europa, vira as costas aos assuntos internos e deixa o menino rabino à solta, refém de um ego inigualável na política portuguesa.