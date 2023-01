2023: uma certeza entre tantas dúvidas

No último segundo de vida, o suspiro de Bento XVI foi escutado pelo enfermeiro que estava ao seu lado: “Amo-te, Senhor.” E partiu. É assim todos os dias. Na hora do adeus, à cabeceira, contrariando a solidão a que muitos estão sujeitos, lá estão os enfermeiros. É esta presença constante que não há dinheiro que pague. É assim com um Papa, ou com um anónimo deixado ao abandono em qualquer hospital deste País. Foi assim ontem e será assim amanhã, resistindo à erosão do tempo, enquanto houver mulheres e homens que aceitam a missão de cuidar sem reservas.