O prédio do Doutor Robles

Eu de política não percebo nada, mas a verdade é que ele sempre lava a vista, olá se lava. Até parece um galã das novelas da Globo.

Não é que o Doutor Medina esteja mal apanhado, porque não está. Mas pra novela, lembra mais assim aqueles que entram lá mais prá frente e que fazem de advogados da vilã. São assim bonzinhos, apesar de alinharem numa ou noutra marosca, e a rica má passa a vida a gritar com eles: «estrupício», «anta» e «me traga um café» e essas coisas que elas dizem no Brasil. E as mais das vezes, nem aparecem no último episódio.

Já o Doutor Ricardo... é outra loiça.

É daqueles galãs que no fim ficam com o controlo accionista das empresas, e com a filha dos ricos, e com o carro, e com a casa, com as jóias e com a casa de campo. E com a lancha, o avião e as trazentas mil cabeças de gado. E com os hotéis, a cobertura no Rio, a fazenda em Minas e as fábricas em São Paulo. E mais o diabo a sete.