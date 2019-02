De nódoa negra em nódoa negra

A gente já temos ouvido por todo o lado, mas não é demais repetir: desde que começou este ano de dois mil e dezanove, já morreram dez mulheres assassinadas por homens, as mais das vezes pelos maridos ou pelos namorados.

Vamos cá ver uma coisa: atão a gente já fomos à Lua, a gente inventámos a cloche, o micro-ondas, as meias de nylon, o décimo terceiro mês. A gente conseguimos enfiar um atum dentro de uma lata, e a torre Eiffel com neve dentro de uma bolazinha de vidro. A gente já inventámos camisas que não precisam de ir ao ferro, e lençóis com elásticos que não fogem do colchão. E até já conseguiram fazer uns retratos de Nossa Senhora, que há em Fátima, que a gente vira para um lado e para o outro, e a Senhora ora está a chorar ora está a sorrir.



Pois que a gente já conseguimos fazer isto tudo, mas ainda não houve maneira de se acabar com isso da violência doméstica contras as mulheres.



Contas feitas, noves fora nada, dá assim uma mulher morta a cada três dias.



Dizem que fumar muito dá cancro do pulmão, e que comer muitas dessas porcarias das fastefudes faz a gente engordar e dá cabo do coração. Também são causas de morte. Mas a verdade é que a gente lá deixarmos de fumar ou passar a comer salada de quinoa, ainda dá. Agora deixar de ser mulher é que já é um trinta e um. E, portanto, se ser mulher é uma causa de morte, estamos todas bem arranjadas.



Então e vamos lá fazer mais umas contas: se só neste ano já morreram nove mulheres (vamos deixar de fora desta história a menina que foi morta pelo pai, que nem consigo falar disso), quer dizer que, por outras palavras que parecem a mesma coisa mas não são, desde o princípio do ano, houve nove homens que mataram mulheres.



Nove homens que mataram nove mulheres por elas serem mulheres. Ou, lá na cabeça deles, serem as mulheres deles.



Ora como me parece uma grande coincidência que saltassem da suas tocas, assim num mês, nove monstros capazes de matar a mulher, eu tenho para mim, que isto eram homens como os outros, como os que moram nos nossos prédios, como os que andam ao nosso lado no autocarro, ou que nos servem o pastelinho de nata e a bica escaldada na pastelaria, ou nos atendem nas Finanças.



«Ai, desculpe lá, mas homens como os outros é que não são, que os homens não são todos assim!», dizem vocês.



Pois que todos, todos não hão-de ser, digo eu. Mas tenho para mim que não é boa ideia esperar para ver quantos é que são, que é capaz de não sobrarem muitas mulheres no fim.



Então, eu tive uma ideia.



E pensei cá para os botões da bata: e se a gente, em vez de ficarmos muitos chocadas sempre que um homem mata uma mulher, se a gente ficasse chocadas com as pequeninas coisas que, todos os dias, vão pondo na cabeça dos homens, e de algumas mulheres, que as mulheres são um bocadinho menos que os homens? Que são pessoas, mas um bocadinho menos pessoas.



Por exemplos, em vez de a gente achar normal, ou encolher só os ombros e dizermos «pois é...» quando ouvimos dizer que as mulheres ganham muito menos que os homens por um trabalho igual, e se a gente achasse que isso não podia mesmo ser. Se víssemos isso como o primeiro olho negro na cara das mulheres?



E se depois fossemos acrescentando mais nódoas negras: deixarmos de abanar só a cabeça quando sabemos de uma mulher que foi despedida porque engravidou, ou quando o chefe lhe põe uma mãozinha na perna. Se explicássemos às nossas crianças, aos meninos e às meninas, que a violência no namoro é uma coisa que não se pode por nunca ser aceitar. E aproveitar, e explicar às meninas que as tiaras e as panelas é tudo muito bonito, mas que também é muito bonito os foguetões e os carrinhos de corrida. E, se em vez da Bela Adormecida, lhes contarmos histórias das tantas mulheres que foram tudo aquilo que quiseram ser, mesmo aquelas coisas que a gente dizemos que só os meninos é que podem ser. E se a gente em vez de acharmos que aqueles sarilhos por causa dos livros e da roupinha azul e cor-de-rosa é coisa de umas feministas histéricas, a gente visse isso como mais uma nódoa negra na perna das mulheres? E, de caminho, se a gente deixássemos de chamar histéricas às mulheres em geral, Às feministas, às políticas, por exemplos, e passássemos a insultá-las com os mesmos enxovalhos que guardamos para os homens?



E se a gente deixássemos de tratar as mulheres como um par de mamas, Deus me perdoe, ou de fazer pouco delas quando estão velhas, ou porque fazem plásticas ou porque não fazem? Ou, prontos, pelo menos passarmos a fazer o mesmo aos homens, que assim comiam todos.



E, nisto da violência doméstica ou dos abusos sexuais, se começássemos a olhar para as pessoas que dizem «estava assim vestida, de que é que estava à espera?» ou «meteu os cornos ao marido e depois admira-se de ter apanhado» como se elas tivessem baixado as calças em público e ido à casa de banho ali mesmo no meio da rua. Envergonhá-las, olhá-las de lado até elas morrerem de vergonha de ter dito uma coisa daquelas.



E, mais importante que tudo, a meu ver, se em vez de ficarmos tão enxofrados com as trotinetes no meio do passeio ou o fim do Perna-de-Pau da Olá, a gente fossemos todos para as escadas da Assembleia e não saísse de lá enquanto não houvesse um sistema e umas casas que acolhessem e apoiassem as mulheres desde a primeira hora que fazem queixa de um homem? Desde a primeira hora.



Sabermos onde está o próximo homem que vai matar uma mulher, a gente não podemos adivinhar. Mas estas coisinhas, que parecem poucochinhas, a gente podemos fazer.



E prontos, não será amanhã que a gente conseguimos acabar com isto. Mas talvez, com trabalho e alguma sorte, a gente acabe com isso da violência contra as mulheres já na próxima geração de miúdos. Imaginem daqui a vinte anos já não haver mulheres assassinadas pelos maridos e namorados!



E dá para começar já hoje à tarde, quando estiverem a voltar do serviço: experimentem lá não dizer que «só pode ser uma mulher» quando o carro da frente for a andar um bocadinho mais devagar.



É só uma frase, é só uma expressão, não tem importância nenhuma, não tem nada a ver, que estupidez, está a confundir tudo. Dizem vocês.



Mas eu digo que é mais uma nodoazinha negra. Mesmo no cantinho da boca.



E a violência faz-se muitas vezes de nódoa negra em nódoa negra.



A escolha agora é nossa, de homens e de mulheres: esperar até vê-la toda marcadinha. Ou então dizer «chega» logo ao primeiro arranhão.



Com licença.