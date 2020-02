Pois que foi ontem aprovada no Parlamento a otanásia. Que é, se eu bem percebi, agora poderem matar as pessoas quando elas já estão assim mais a cair da tripeça. Não acho mal, que Deus me perdoe. Mas isso digo eu agora, que ainda tenho forças e braços para acartar com quatros sacos de compras pela ladeira acima, e para passar a ferro roupa de duas semanas dos três marmanjos que tenho cá em casa. E, ainda para mais, com a tábua escangalhada, que me fica pelos joelhos e dá cabo das costas. Quando um dia eu lá chegar a velha, pode ser que mude de ideias. Mas cada um puxa a brasa à sua sardinha, e agora, por acaso acho bem.

E, verdade seja dita, quer a gente quer ir dar um salto ao supermercado para ir buscar mais um pacote de arroz para lhe juntar atum para o almoço dos netos, e lá estão uma catrefada de velhos a empatar a gente. Parece que fazem de propósito. Para além de arrastarem os pés, coitados, ainda ficam à espera que a menina passe as compras todas para sacar do porta-moedas, como se fosse uma grande surpresa terem de pagar no fim. Credo. A gente queremos andar com um bocadinho menos de vagar na rua, e lá está sempre um velhinho de andarilho, que ainda por cima, quando sente alguém a aproximar-se por trás, lá estaca no meio da rua para se virar para trás e ver quem é, não fosse dar-se o caso de ser a morte para o vir buscar. E apanhar o autocarro de manhã? Lá temos a gente de esperar meia hora por cada velhinha, a trepar o corrimão dos degraus como se estivessem a galgar a serra da Guarda para a Covilhã. E ir à farmácia? Ou ao posto médico? É certo e sabido que lá estão eles, de receita na mão, a aviar pra cima de quarenta caixas de remédios, que mal comparado, também não servem para nada, que aquilo melhoras já não tem.

E o velho é uma pessoa que também entope muito as urgências dos hospitais. Por isso, a meu ver, talvez não seja má ideia a gente dar cabo deles, assim de uma maneira mais humana. Afinal é isso que é a otanásia, não é? Matar os velhinhos. Pelo menos, foi o que eu li nos cartazes daqueles gaiatos que estavam ontem à porta do Parlamento. Não matem os velhinhos, era o que lá estava escrito. Deixem-os viver. Ora os miúdos, coitados, aquilo deve-lhes fazer pena é mais os avós, que acabam por ser muito agarrados aos netos.

Quem já não tem avós, como é o caso dos deputados, já não faz tanta impressão. Quer dizer, faz um bocadinho, por exemplo e mal comparado, ao Jerónimo de Sousa, mas ninguém é bom juiz em causa própria, já dizia a minha avó, que também já lá está. Aliás, pelo que eu percebi, os deputados que votaram contra a otanásia são aqueles que os votos é tudo mais à base de velhinhos. Ora a gente não vamos matar quem nos dá de comer, não é? Quem é mais novo tem sempre outro pensar.

Só não percebi bem é onde é que a gente se inscreve. Ou onde é que podemos inscrever alguém. Por exemplos, uma senhora de idade muito avançada, muito dura de ouvido, que oiça o Preço Certo em Euros quase a rebentar o som do televisor e que regue as plantas que me enxovalha a roupa toda a secar. Quer dizer, que enxovalhe, faz de conta, a roupa toda a secar da vizinha de baixo. E também gostava de saber se podem vir a casa, ou se é preciso apanhar a pessoa no hospital. É de aproveitar agora, antes de haver muitas listas de espera.

Também ouvi ontem que parece que querem fazer um referendo, para a gente escolher se queremos ou não. Eu isso já acho mal. Porque, por exemplo, eu até estou bastante informada sobre o que é a otanásia, que é mandar os velhinhos desta pra melhor, assim com jeitinho, sem ser, faz de conta, com uma paulada na cabeça. Mas há muita gente que nem faz ideia do que está a falar. Ainda outro dia ouvi na televisão uma doutora qualquer lá da política dizer que era só com a vontade expressa do próprio, no caso de terem assim uma doença terminal e de estarem num sofrimento insuportável. Estudam tanto e não percebem nada. A otanásia não é nada disso. Se fosse, só se aplicava em casos muitos especiais. E ser velhinho não é nada de especial. É o que mais para aí há. É preciso explicar bem estas coisas às pessoas.

Se houver referendo, que vai para a rua sou eu, com um cartaz com estes dizeres: «Matem os velhinhos, por a vossa saúde».

E deixo também aqui um grande beijinho de parabéns à Jacinta Marto, a vidente de Fátima que, como muito bem lembrou o Doutor André Ventura, se fosse viva, fazia ontem cem anos. E, se calhar, de cabeça estava ótima. Se não estivesse, também era questão, olha, da otanásia. Deus me perdoe.

E com esta vou para dentro, que os rissóis de camarão não se fritam sozinhos.

Com licença.