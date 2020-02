A jornalista Raquel Lito, nos bastidores das gravações da novela da TVI Na Corda Bamba

Há quatro meses o País ficou em choque com a notícia de que Rodrigo tinha nascido sem nariz, sem olhos e sem parte do crânio. Sucederam-se as revelações sobre o médico que deveria ter detetado as malformações e não o fez, sobre outros casos que podiam ser evitados e não o foram e sobre as fragilidades dos organismos que deveriam fiscalizar os prestadores de cuidados de saúde e não o fazem convenientemente. No entretanto, Rodrigo foi para casa, com prognóstico reservado e pouca esperança de sobrevivência – no dia seguinte ao nascimento a mãe despediu-se dele na neonatologia. Mas o tempo foi passando. Um dia atrás do outro, Rodrigo continuou a lutar. Os pais mudaram-se com ele para casa de Tânia Contente, a madrinha que tem dado a cara pela família na comunicação social. E desde então que andam com ele ao colo 24h por dia.Para a edição que tem nas mãos, na véspera de Rodrigo fazer 4 meses, a subeditora Vanda Marques falou com Tânia Contente sobre o dia a dia da família desde então. Para além das visitas da pediatra e do recebimento, em casa, dos cuidados paliativos, o que salta mais à vista é a força de uns pais totalmente dedicados ao filho e daquela que a família considera ser uma luta maior – evitar que casos destes se repitam. Até lá, Rodrigo já sorri, bebe biberão e a madrinha acredita que já ouve. Para a entrevista, no estúdio da SÁBADO, Tânia Contente trouxe uma girafa de peluche, que tem acompanhado Rodrigo diariamente. Este mês, o bebé será reavaliado e ninguém sabe qual será o seu futuro. Uma coisa é certa: a esperança é a última coisa a morrer. Ninguém acreditava que ele sobrevivesse tanto tempo.Apesar de ter sido acionista fundador do BCP e de ter estado na lista de maiores devedores do Fisco, José Jorge Valério é um empresário sobre quem se sabe muito pouco. Quando a redatora principal, Ana Taborda, soube que, como ele, também os filhos estavam insolventes decidiu ir ao tribunal consultar os respetivos processos – e foi assim que percebeu como a família passou da cortiça para o imobiliário e como tudo se desmoronou a partir de 2008.Pelo segundo ano consecutivo, a SÁBADO venceu o Prémio Cinco Estrelas na categoria de Revistas de Grande Informação. O galardão, que tem como objetivo ajudar os consumidores a identificar o melhor do mercado, distinguiu a diversidade, inovação e confiança que os leitores depositam na nossa revista. Uma distinção que se reflete nas vendas em banca, com a SÁBADO a liderar destacadamente o seu segmento face à concorrência, e que só nos motiva a trabalhar ainda mais e melhor em prol do leitor.Boa semana.