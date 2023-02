Esta semana, traçamos-lhe um retrato de Ricardo Araújo Pereira (líder de audiências na TV). Falamos ainda da questão dos abusos sexuais de menores cometidos por padres, contamos histórias de sobreviventes a overdoses e ainda temos uma entrevista dura com a provedora do Animal.

Três dias com RAP

Durante três dias, o editor Gonçalo Correia acompanhou Ricardo Araújo Pereira (RAP): num treino de kickboxing, a preparar o programa Isto É Gozar Com Quem Trabalha e nos minutos anteriores e posteriores à emissão na SIC. Numa das conversas, foi preciso fazer o teste de som. E surgiu logo o seu benfiquismo: "O Sport Lisboa e Benfica foi fundado no dia 28 de fevereiro de 1904 na farmácia Franco, em Belém… é sempre o meu teste de som, funciona bem e ainda oferece conhecimento às pessoas", brincou. Na reportagem, garante que não é ator político e só satiriza aquilo a que acha piada. "Não quero dar lições a ninguém. Um humorista-ativista falha como humorista: as pessoas querem ver humor, não querem levar sermões."