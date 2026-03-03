Sábado – Pense por si

Carlos Torres
Carlos Torres Editor Executivo
03 de março de 2026 às 23:00

Tratar as doenças crónicas

Em breve haverá novos medicamentos para doenças hepáticas, cardiovasculares e renais. E ainda: a escola que funciona no hospital D. Estefânia; entrevista com o ex-futebolista Kenedy

A procura pelos medicamentos que são eficazes na perda de peso continua a crescer, apesar da comparticipação se restringir a quem tem diabetes e obesidade ou risco cardiovascular. Há tantas pessoas que preferem pagar centenas de euros por mês para conseguir perder peso do que enfrentar as doenças crónicas associadas à obesidade que os consultórios de endocrinologia estão com consultas esgotadas. A endocrinologista Rita Bettencourt, que dá consulta online, não pôde falar com a jornalista Susana Lúcio porque tinha “consultas marcadas até à noite durante toda a semana.” A médica Stéphanie Carones também não entrou neste artigo da SÁBADO por ter marcações de manhã à noite. “Mal tenho tempo para comer.”

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Repórter Repórter Sábado Doença Obesidade Daniel Kenedy Gonçalo Morais Hospital de D. Estefânia Sport Lisboa e Benfica Futebol Clube do Porto Santarém Torres Novas
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Tratar as doenças crónicas