Quem matou Jesus Cristo?

Foi Judas? Ou Pilatos? Ou os sumos sacerdotes do templo de Jerusalém? Afinal, quem foi o (ou os) culpado(s) da morte de Jesus? Foi isso que fomos investigar.

O que é que aconteceu exatamente há 2000 anos, quando Jesus Cristo foi condenado à morte e crucificado na cruz? A editora Vanda Marques foi à procura de respostas e falou com 14 especialistas, de teólogos a historiadores, académicos, professores e arqueólogos. A maioria das conversas aconteceu ao telefone (até porque muitas fontes contactadas estão no estrangeiro). E de forma inusitada: Joan E. Taylor, historiadora do britânico King’s College, estava tão ocupada que respondeu enquanto embarcava para Singapura. O arqueólogo Amit Re’em, da Autoridade Israelita de Antiguidades, falou no seu carro, entre deslocações. Mais calmo foi o encontro com José Jacinto Farias, no Seminário de Alfragide. O professor defende que a figura de Judas é muito misteriosa e que há uma tentativa de a reabilitar, mas não tem dúvidas de que os culpados pela morte de Jesus foram Pilatos e os sumos sacerdotes do templo de Jerusalém, que transformaram uma questão religiosa em política. Admite que Jesus se manteve sempre fiel à sua missão, à sua causa, e que sabia que ao ir para Jerusalém corria risco de vida.