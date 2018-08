Política até nas férias

Dita e Pedro Delgado Alves de um lado; Paisa e Cristóvão Norte do outro: nada de grandes proximidades, por favor...

Rui Mendes à volta das suas memórias no Museu do Teatro

A editora Maria Henrique Espada sabe perfeitamente, através de episódios diversos, que o Presidente da República possui uma memória extraordinária. Mas ao fazer o trabalho de capa da SÁBADO desta semana ficou a perceber que deve haver poucas pessoas que, como Marcelo Rebelo de Sousa, sejam capazes de começar a desfiar com toda a facilidade e a máxima precisão recordações localizadas no tempo: "No Verão de 1956" foi aqui, "as férias de 1957" passaram-se ali e aconteceu isto… Foi assim, ano a ano, década a década, em várias fases da vida e inúmeras variantes na geografia. Marcelo organizava álbuns das férias e incluiu vários momentos delas ao editar a fotobiografia do pai, publicada em 1999. Nas férias dele, nas férias deles, nem a política nem a vida paravam (ou param) e este ano o Presidente anunciou alguns momentos das suas férias como um gesto político - vai ao Interior que ardeu em 2017. Nada mais adequado, por isso, do que recordar outras. Para ler a partir da página 36.A subeditora Sara Capelo viu toda a cena: Dita, a cadela do deputado socialista Pedro Delgado Alves, estava sentada na relva da Quinta das Conchas quando Paisa e o social-democrata Cristóvão Norte se aproximaram. Ambos os tutores (é assim, e não donos, que está definido na lei) começaram a usar expressões tranquilizadoras: "Calma…", "quieto…". Houve a dança habitual dos cães quando se conhecem, um à volta do outro a cheirarem-se, mas algo não lhes agradou. Ladraram e depois, foi impossível pô-los a brincar. A entrevista acabou a ser feita num banco de jardim, com cada um dos animais junto do tutor - e afastados. Nada de Bloco Central. Para ler a partir da pág. 52.Rui Mendes mostrou-se ao princípio reticente quando a jornalista Maria Espírito Santo lhe pediu que trouxesse fotos antigas para a entrevista. Mas tem muitas em molduras, em casa, e acabou por trazer uma pasta cheia delas - de peças de teatro, filmes, novelas, séries e também pessoais. Só tinha um retrato do pai, que nunca aparece nas fotos de família por uma boa razão: era sempre ele que as tirava. "Também eu tenho esse problema, nunca apareço nas fotos de família", confessou. Quando, no Museu do Teatro e da Dança, elegeu um local para conversar, um antigo toucador, lembrou-se: "É bem possível que já tenha sido do meu camarim no Teatro da Trindade." Uma conversa à volta de memórias entre as páginas 74 e 78.O escritor Francisco José Viegas aceitou o convite da SÁBADO para regressar à nossa companhia. Pode lê-lo com o prazer de sempre na última página.