Para si, consigo 13-01-2021 A partir da próxima quinta-feira, 21 de janeiro, a SÁBADO terá um site novo, acessível a assinantes. Em tempos difíceis, a tendência é para nos refugiarmos junto daqueles com quem nos sentimos em segurança. Esperamos que continue a escolher a SÁBADO como o seu refúgio informativo

As histórias da voz do fado 05-01-2021 A jornalista Rita Bertrand lembra uma história pessoal reveladora da simpatia e charme de Carlos do Carmo – depois de Amália, ele terá sido a maior voz do fado. E ainda: a juventude rural de Marisa Matias; pessoas que pedem ajuda na Internet para pagar água, luz ou gás.

Gerir as suas finanças 29-12-2020 Fechamos o ano com uma edição especial sobre como ganhar dinheiro em 2021. Fomos saber como lidam alguns comentadores com os insultos e as ameaças de ódio constantes nas redes sociais. E estamos a preparar várias novidades para o ano que vai começar.

A verdadeira celebridade 22-12-2020 Contamos-lhe a história de Maria Alice Carvalho Monteiro, nascida na Guarda, que no Estoril se tornou íntima de monarcas e celebridades internacionais e que os portugueses conhecem como Lili Caneças

Um Natal diferente 15-12-2020 Sete dos mais promissores chefs portugueses partilharam connosco as suas receitas para a consoada e ainda fazem sugestões das melhores padarias, mercearias e doces - uma forma de fazer deste Natal a melhor festa que for possível.

A terrível notícia 08-12-2020 A trágica morte de Sara Carreira fez-nos alterar à última hora o tema de capa desta edição. Porque a nossa função é também a de dar e tratar as notícias que menos queremos fazer: com bom senso, sensibilidade e respeito.

Uma saga familiar 01-12-2020 Desvendamos a verdadeira origem de uma das maiores famílias portuguesas, os D’Orey, que acreditavam pertencer a uma linhagem aristocrática. Fomos à procura dos alojamentos locais que serviram para organizar festas ilegais.

Cristina em tensão 24-11-2020 Nesta edição revelamos-lhe os bastidores do dia a dia de Cristina Ferreira na TVI, fomos ao bastião do Chega no Alentejo e explicamos o que custa tratar um doente com Covid-19 internado nos cuidados intensivos

Cunhas do antigo regime 17-11-2020 Numa edição antecipada devido às restrições que vigoram no fim de semana, fomos ler as cartas com os pedidos de favores feitos a António Oliveira Salazar e contamos quem são alguns dos portugueses que mais testes fizeram à Covid-19

Enfrentar o inverno 11-11-2020 Dizemos-lhe quais são os alimentos que ajudam a aumentar a imunidade, diminuir a ansiedade, evitar inflamações, regular o sono e perder peso. Revelamos os exames que Marcelo Rebelo de Sousa fará antes de decidir a recandidatura. E passámos dois dias com o apresentador Fernando Mendes.

Suspeitas no Governo 05-11-2020 Revelamos as suspeitas que recaem sobre o Governo na investigação da Polícia Judiciária e do Ministério Público à corrida ao hidrogénio. Fizemos uma entrevista dura a Alexandre Poço e contamos as histórias das novas humoristas portuguesas.

Uma teia encarnada 28-10-2020 Cortesia, abuso ou uma mera operação de charme? Foi isso que fomos analisar para perceber se os convites e as borlas para os jogos do Benfica que envolvem políticos, juízes, celebridades ou comentadores fazem parte de uma teia de influência do clube lisboeta

A esperança na vacina 21-10-2020 Preparámos-lhe um trabalho especial com todas as perguntas e respostas sobre o que está a ser feito para obter uma vacina contra a Covid-19. E contamos-lhe o que se passa nos bastidores dos preparativos da prova de Fórmula 1 em Portimão

Quebrar os limites 14-10-2020 Contamos as histórias das herdeiras das grandes famílias portuguesas que ultrapassaram as barreiras que lhes eram impostas ao longo das décadas. Fomos também às escolas ver como estão a ser cumpridas as regras da DGS para a Covid-19.

Os cursos com procura 07-10-2020 O que é que as empresas tentam encontrar num jovem candidato e quais são as áreas de formação e as qualidades que privilegiam? Pode ficar a saber nesta edição. Trazemos-lhe ainda uma entrevista com a psiquiatra norte-americana Anna Lembke, especialista em adicções, que alerta para o perigo das redes sociais