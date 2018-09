Os novos piratas

Carlos Cruz em conversa com a jornalista Miriam Assor em frente ao mar de Cascais

O fotógrafo António Sérgio Strecht seguiu durante nove meses a comunidade cigana em Trás-os-Montes. Tem uma palavra para descrever como foi acolhido: “Hospitalidade”; espreite o portefólio

Capa n.º 750

Há jovens mentes brilhantes dedicadas ao crime informático sem fronteiras, servidores de empresas e clubes assaltados e roubados, tentativas mais ou menos descaradas de chantagem, pagamentos que terão sido feitos (ou não), contratos confidenciais divulgados, escutas, vigilâncias falhadas, suspeitas por confirmar, empresários irritados e incomodados, desencontros entre polícias e dirigentes muito assustados. É mais uma investigação SÁBADO num dossiê para ler a partir da página 36. O tema é, obviamente, futebol.Detido preventivamente em Fevereiro de 2003, Carlos Cruz foi condenado por abuso sexual de menores, cumpriu pena e saiu em liberdade condicional em Julho de 2016. Na conversa com a nossa colaboradora Miriam Assor, o apresentador-vedeta da TV e da rádio em Portugal durante quase 50 anos revelou como vive hoje. A entrevista de uma hora e meia não foi no seu apartamento arrendado, foi numa sala de hotel de luxo, frente ao mar. Bebeu uma água com gás gelada e mostrou-se mais paciente para as perguntas e respostas do que para as fotos, mesmo que a sessão tenha sido breve. "Nunca – observou Miriam Assor –, nem nas perguntas e flashes mais difíceis, levou os olhos ao chão".Em 15 de Setembro de 2008, a empresa de serviços financeiros Lehman Brothers abriu o maior processo de falência da história da economia dos Estados Unidos. Os efeitos fizeram sentir-se em todo o mundo durante a última década e o jornalista Bruno Faria Lopes seguiu-os detalhadamente. A história que nos conta a partir da pág. 66, sobre a queda e a ascensão de uma criação da Lehman, a Whitestar, uma empresa de recuperação de créditos de cobrança duvidosa, é exemplarmente reveladora dos inúmeros labirintos e das imensas perplexidades que o mundo da finança encerra.A génese da ideia de Ramon Gener para a sua série This Is Opera foi explorar este género artístico de uma maneira pouco convencional. Objectivo principal: cultivar novos apreciadores do género, mais do que cativar os fãs incondicionais. O antigo barítono e pianista explicou tudo isto a Markus Almeida, numa entrevista que pode ler a partir da pág. 30. Esta semana já pode avaliar por si se ele atingiu o seu propósito, com o livro, CD e DVD que pode adquirir com esta revista pelo preço simbólico de €1,95. Este primeiro episódio, sob o título O Nascimento da Ópera, é guiado por uma das mais famosas de todos os tempos, a Aida, de Giuseppe Verdi (contém árias, excertos e um guia de audição). Seguem-se mais 29 episódios, imperdíveis.