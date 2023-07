Há 35 minutos

Os herdeiros de Rui Nabeiro

As histórias dos quatro netos de Rui Nabeiro que agora lideram as 37 empresas do Grupo Delta. E ainda: o escritor João Tordo fala da sua vida e da novela que vai escrever para a SÁBADO; reportagem com o (bem-humorado) deputado Rui Rocha; crianças que mal falam e já são influencers.