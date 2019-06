A jornalista Maria Espírito Santo com Rafael e Vasco Cunha, no momento em que se regista mais um despiste dos carros em miniatura

Consumado o regresso aos escalões nacionais, os futebolistas do Beira-Mar aceitaram o desafio da SÁBADO e passearam com a taça de campeão pelos canais da ria de Aveiro

Capa n.º 791

Durante um mês, a jornalista Raquel Lito falou com vários ex-operadores de Alojamento Local (AL) que foi conhecendo através das redes sociais e de contactos na área. Denominador comum: todos se mostraram aliviados por terem desistido do negócio, que é, dizem, erradamente visto como uma galinha dos ovos de ouro."É uma ilusão de dinheiro fácil, porque exige imensa disponibilidade", contou Miguel Lopes, que era proprietário de sete apartamentos em zonas históricas e bem localizadas do Porto. E é preciso aturar muitas chatices causadas pelos hóspedes, que deixam tudo sujo e desarrumado, reclamam por coisas banais como uma panela riscada, partem camas e loiças, furam paredes, perdem chaves, estragam aquecedores, não cumprem horários e chegam a ameaçar os proprietários. Perante todos estes problemas, não espanta que haja todos os dias 7 proprietários, em média, a desistir do negócio do Alojamento Local, segundo dados do Turismo de Portugal.Na garagem de Vasco Cunha, Maria Espírito Santo conversou com ele duas horas sobre o mundo dos carros em miniatura, que engloba pistas e suspensões. Foi ali, onde Vasco e o filho, Rafael, continuam a testar novos modelos, que o seu hobby se tornou um negócio – aconteceu em 2016, quando tiveram de arranjar um chassis e decidiram fazê-lo em 3D, aproveitando a experiência de Vasco em produção digital gráfica.O arranjo correu tão bem que Rafael passou a bater todos os recordes nas corridas de miniaturas. Decidiram então promover os seus serviços na Internet e receberam logo pedidos da Nova Zelândia. No fim, tanto a jornalista da SÁBADO como o repórter fotográfico Alexandre Azevedo puderam usar o comando e conduzir alguns daqueles carros em miniatura cheios de potência, protagonizando alguns descarrilamentos.Eram quase 15h e o restaurante Muxagata, na Costa de Caparica, estava vazio. A exceção era um cliente que se ia entretendo com cerejas. "Se puder ajudar com alguma informação, disponham", disse, depois de ouvir os jornalista Markus Almeida e Catarina Moura explicar que a SÁBADO estava a fazer uma reportagem sobre os melhores restaurantes da Costa de Caparica.Catarina Moura não acreditava no que via e em dois tempos, sem pedir licença, sentou-se à sua mesa e começou a falar com o cliente-mistério. Que afinal era o chef Carlos Capote, figura histórica da gastronomia portuguesa, grande conhecedor das tradições culinárias da Costa e um ídolo de juventude de Catarina, que não perdia um episódio do seu programa de televisão na RTP, À Mesa com o Capote, em 2006.