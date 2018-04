No universo dos milhões chineses

Entre as dezenas de entrevistas e contactos que realizou para o trabalho de capa desta semana, o jornalista Bruno Faria Lopes viu-se um dia a almoçar com investidores chineses e gestores portugueses no intervalo de uma conferência em Lisboa. Sentou-se ao lado de um gestor chinês e ouviu, com um sorriso: "O meu fundo é o dos dez mil milhões, o deste meu colega aqui do lado é que é o dos mil milhões." O "colega" que só geria mil milhões era Song Yunsong e já tinha levado o prato para a mesa do lado, onde falava com um influente empresário no meio português das start up. Quando se fala de investimento chinês os milhões são a dimensão de tudo – e claro que ninguém quer ficar para trás.





Nesta paisagem de Lisboa há carteiristas na imagem. Quem serão? Uma reportagem para ler

Na sua investigação, Bruno Faria Lopes percebeu duas coisas: o investimento da China parece desproporcionado à dimensão da economia portuguesa e os chineses estão muito longe de se limitarem a procurar oportunidades, querem saber onde aplicam o seu capital. Quando o jornalista falou com um influente gestor chinês em Portugal, viu-se a responder a quase a tantas perguntas como aquelas que fez: "qual o panorama dos media em Potugal?"; ou "o que pensa dos os investimentos chineses?" Afinal, informação é poder e os investidores do Império do Meio querem certezas sobre o ambiente político, e mediático, em que se vão movimentando.

No império do silêncio

Para o trabalho sobre o muito peculiar ambiente de trabalho na low-cost Ryanair, as jornalistas Lucília Galha e Maria Espírito Santo procuraram e chegaram à fala com tripulantes e ex-colaboradores da companhia – e nem um quis ser identificado, alegando ter medo de represálias. Isto aconteceu até com alguns que já alguns anos fecharam o seu vínculo com a companhia. Os cuidados foram vários. Por exemplo, um dos entrevistados pediu para não ser revelada a sua idade porque isso poderia ser um pormenor excessivo que levasse à sua identificação. A frase dele foi exactamente esta: "O departamento mais forte deles é o jurídico; eles conseguem encontrar-me e arranjar maneira de virem atrás de mim."



As jornalistas falaram com duas ex-hospedeiras, dois ex-tripulantes (um comissário de bordo e um piloto) e um comissário de bordo que ainda trabalha na empresa. O piloto saiu da companhia há cinco meses, mas não quis identificar-se nem dizer onde está a trabalhar; outro entrevistado mostrou-nos documentos diversos (contratos, memorandos internos, avisos,…) e diz que guarda absolutamente tudo – de e-mails a comunicados, de provas virtuais e físicas – porque sabe que um dia lhe será útil. Descubra o lado oculto da low-cost irlandesa sacudida por vários dias de greve na última semana.

No reino da abundância

A entrevista de vida a Eduardo Catroga durou três horas e decorreu no gabinete do chairman, na sede da EDP – aquele que precisamente a partir do dia 6 será ocupado pelo seu sucessor, Luís Amado. O ex-ministro das Finanças de Cavaco Silva mostrou-se sempre bem disposto e disponível e não escondeu que ganha centenas de milhares de euros – e que entrega ao Fisco bem mais de metade. Numa atmosfera de abundância, a jornalista Sílvia de Oliveira encontrou uma nota inesperadamente simples: a secretária de trabalho tem muitos lápis. Catroga escreve a lápis e afia lápis enquanto pensa.

A jornalista Sílvia de Oliveira, o ex-ministro Eduardo Catroga e um gabinete amplo e envidraçado – com uma mesa cheia de lápis

Também poderá ler, na nossa edição desta semana:

Ninguém sai a rir, a não ser quem lê

Polémico como sempre, o crítico e investigador João Pedro George, não poupa quase ninguém numa entrevista a propósito do seu último livro, Mamas e Badanas. Não poupa José Rodrigues dos Santos, não poupa Miguel Sousa Tavares e, na verdade, nem poupa a SÁBADO.

Habilidades contabilísticas

Os truques das câmaras para contratarem serviços sem abrirem um concurso público são às vezes tão óbvios que parece impossível serem utilizados. Mas são, e muito: só desde Janeiro a lista vai em mais de 30 mil e a editora Maria Henrique Espada andou a espreitá-la e descobriu grandes óbvias habilidades.

As memórias de Paulo Futre

Na semana em que dois dos seus "amores" – Sporting e Atlético de Madrid – vão defrontar-se por duas vezes, na Liga Europa, Paulo Futre partilhou com Rui Miguel Tovar algumas das memórias com os dos emblemas.

O nome dele é Silva, Daniel Silva

O norte-americano descendente de açorianos vende muitos milhares de livros em todo o mundo e em Portugal também (na verdade, Daniel Silva poderia descrever a sua profissão como "autor de bestsellers"). Numa entrevista com Carolina Rodrigues, revela como se prepara para escrever cada aventura de Gabriel Allon – e como às vezes se surpreende porque a realidade "imita" aquilo que ele imagina.

As novas séries de sucesso que não são faladas em inglês

A segunda temporada La Casa de Papel chega à Netflix na sexta-feira, dia 6. Na Revista GPS, falamos-lhe do fenómeno espanhol que as figuras do Professor ou de Tókyo transformaram em êxito global – e de outras nove séries não faladas em inglês que estão a ter sucesso em todo o mundo.



Veja o sumário da edição n.º 727 do dia 5 de Abril de 2018:



Entrevista

J. Pedro George: Romances portugueses, mamas e outros estereótipos



Destaque

Poder: Os grandes investidores chineses em Portugal



Portugal

Dinheiro público: Os truques nos ajustes directos

PSD: Não há guerra aberta, mas há guerra fria

Partidos: Os militantes mais ferrenhos, assíduos e até chatos



Mundo

Rússia: As suspeitas contra Vladimir Putin



Dinheiro

Entrevista: Eduardo Catroga, a infância, a EDP, as pensões



Segurança

Lisboa: Todos sabem quem são os carteiristas



Sociedade

Ryanair: Castigos e bullying: os maus-tratos aos trabalhadores

Investigação: Como a violação sexual é vista pelos tribunais

Competição: Chegar a Amesterdão sem dinheiro nem telemóvel



Família

Relações: Casais que são concorrentes nas suas profissões



Social

Livro: As histórias do jet set e das celebridades



Desporto

Liga: Europa Futre e as memórias do Atlético e do Sporting



Artes

Entrevista: Daniel Silva fala do novo livro: Casa de Espiões