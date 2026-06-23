Sábado – Pense por si

Ana Taborda
Ana Taborda Jornalista
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23 de junho de 2026 às 23:00

E os maiores salários do País são...

A difícil tarefa de descobrir as maiores remunerações do País; a entrevista que continuou com o carro de Sofia Cerveira a ser rebocado; e o almoço a correr para não atrasar a acupuntura do gato Óscar.

Num País tipicamente parco em palavras sobre salários – um tema-tabu, de que poucos gostam de falar, sobretudo os que recebem remunerações mais altas – sabia-se, à partida, que seria um tema de difícil abordagem. Por isso, os jornalistas Bruno Faria Lopes e Raquel Lito já contavam com recusas sistemáticas por parte dos presidentes executivos de grandes empresas e de outros profissionais com cargos de topo. Foram precisos mais de 20 contactos com fontes ligadas a vários setores para descobrirem quem são os membros da primeira liga no que diz respeito a remunerações. Futebol, empresas cotadas, unicórnios e fundos formam a elite dos mais altos vencimentos.

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