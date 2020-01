O repórter Paulo Barriga durante a visita à fábrica de tratamento do bagaço de azeitona, no Alvito

A jornalista Susana Lúcio no centro de Saúde de Paço de Arcos, que tem um programa de educação e exercício na osteoartrose

A capa da revista onde José Rodrigues encontrou o médico que o operou

Depois de na semana passada ter explicado como seis grandes grupos controlados por fundos internacionais passaram a controlar a maioria do território irrigado pelo Alqueva, nesta edição o jornalista Paulo Barriga revela os perigos e as consequências ambientais da implantação do olival intensivo naquela área do Alentejo. Para esta investigação, o repórter visitou a aldeia de Fortes, onde foi instalada a fábrica de transformação do bagaço de azeitona da AZPO – Azeites de Portugal, localidade que está em permanência coberta por uma nuvem de gordura e onde em alguns dias é difícil respirar.Marcou-o a "impotência" e o "desespero" dos habitantes, a maioria idosos, para enfrentarem um gigante que chegou a prometer-lhes a construção de uma igreja e a comparticipação na compra de óculos. "Foi penoso ir aos seus quintais e hortas, cujos produtos estavam cobertos por uma matéria negra e pegajosa", conta o jornalista. Apesar dos pedidos, os espanhóis da Migasa nunca permitiram uma visita à fábrica onde – tal como na unidade similar que funciona no Alvito – o bagaço é depositado a céu aberto, em lagoas que tresandam. Um sentimento de impotência semelhante ao de inúmeros habitantes perante a plantação de olivais que quase entram casa adentro, quando deviam estar a centenas de metros de distância. Um segundo capítulo a não perder.Quando estava a recolher testemunhos para o tema de capa desta edição, sobre como é viver com dor crónica, a jornalista Susana Lúcio teve uma boa surpresa. Um dos doentes entrevistados, José Rodrigues, atribuiu à SÁBADO a redução da dor provocada pelas artroses na coluna. "Há uns anos vocês publicaram uma capa sobre os melhores médicos e eu pensei: ‘um dia isto há de me ser útil’". E foi. Há cinco anos foi operado pelo professor Abel Nascimento – um dos médicos identificados – e voltou a fazer caminhadas. A história foi publicada na edição nº 57, em 2005. Esperamos que este novo trabalho volte a ajudar os leitores.Paulo Futre devia responder só a uma pergunta: que transferência lhe teria mudado a vida, se tivesse acontecido? Quando ia a caminho de Madrid, ligou ao editor executivo Carlos Torres e durante 40 minutos contou várias histórias. A melhor deu-se em 1990 quando foi abordado para se mudar do Atlético para o Roma e aceitou reunir-se secretamente com o presidente Dino Viola nas traseiras da sua vivenda, em Madrid. Problema: no dia seguinte, a notícia foi capa na Marca, com fotos e tudo. Anos depois, Futre encontrou o autor da peça e perguntou-lhe quanto tinham pago ao vizinho para fotografar tudo. "Pensava que tinha sido uma fortuna mas ele disse-me: ‘Não custou nada. Ele era do Real e odiava-te.’"Boa semana.InvestigaçãoEnvie as suas denúncias para o nosso email: investigacao@sabado.cofina.pt