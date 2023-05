Como atuam o SIS e os espiões

Depois de toda a polémica que causou a intervenção do SIS no caso da apreensão do computador do antigo adjunto do gabinete do ministro das Infraestruturas, Frederico Pinheiro, o diretor da SÁBADO, Nuno Tiago Pinto, e o diretor-adjunto, António José Vilela, foram investigar como é que têm sido as ações dos espiões dos Serviços de Informações nos últimos 35 anos (desde que começaram a atuar, em 1988). E perceberam que os agentes do SIS agem muitas vezes de forma clandestina, vigiando, filmando e fotografando de forma ilegal, uma vez que a lei portuguesa define que esse tipo de operações só podem ser efetuadas mediante autorização de um juiz.



