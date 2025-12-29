Sábado – Pense por si

Ângela Marques
Ângela Marques Jornalista
29 de dezembro de 2025 às 23:00

Ganhar dinheiro em 2026

Pelo nono ano consecutivo, especialistas em finanças pessoais traçam as melhores estratégias para poupar e investir no próximo ano, além de lhe mostrar quais os erros a evitar

Quando o jornalista Bruno Faria Lopes contactou os peritos em finanças pessoais que falam no especial sobre “Como ganhar dinheiro em 2026” houve alguns sorrisos – este é, afinal, o nono artigo anual desta série e a conversa com a SÁBADO pode já ser considerada um clássico de fim de ano. A cada trabalho de capa há recomendações que mudam, fruto das circunstâncias, mas várias são as que se vão mantendo ao longo do tempo – a saber: peritos como Nuno Rico ou Bárbara Barroso notam que os erros principais na poupança e no investimento são, também, imutáveis. As dez recomendações deste ano – e os dez ângulos mortos para destapar nas suas finanças – estão nas páginas 26 a 35.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Opinião Ver mais
Germano Almeida
Germano Almeida

O ano 1 da Grande Transição

Este ano de 2025 acabou com a Ordem Internacional Liberal. Parece vir aí uma nova Ordem das Grandes Potências, baseada na Força, já não nas regras. Mas ainda só estamos a iniciar a Transição. Trump fez um primeiro ano de segundo mandato desastroso. Putin agradece e tentará, em 2026, aproveitar o triunfo de ter "conquistado" Washington, apesar de, no terreno, ter falhado a tomada de Kiev. Preparem-se para alguns anos de incerteza, risco e nevoeiro. Nós, europeus, ainda não sabemos lidar com a perda americana

Menu shortcuts

Ganhar dinheiro em 2026