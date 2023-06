As histórias dos Burnay

A genealogia escrita por Luís Sande e Castro foi essencial para a redatora principal Ana Taborda contar a história da família Burnay, que tem cerca de 3 mil membros. E ainda: entrevistas com o sexólogo Júlio Machado Vaz e a escritora Valérie Perrin; e uma sessão fotográfica especial com o ator Afonso Pimentel.

Quando Ana Taborda se encontrou com Luís Sande e Castro no veleiro onde ele vive desde 2010, este descendente dos Burnay tinha acabado de vender os dois últimos livros que organizou com a genealogia da família. "Vai imprimir mais?", perguntou-lhe a redatora principal da SÁBADO. "Não me parece. Estou cansado. Há sempre alguém a queixar-se de um pequeno erro – e é impossível um livro destes não ter erros", admitiu, referindo que no total terá vendido 100 exemplares. "Achei que com quase 3 mil descendentes haveria muita procura", referiu. Por já não haver livros, a SÁBADO não conseguiu comprar a genealogia, mas Sande e Castro imprimiu-a em papel normal. E foi imprescindível para contar algumas das muitas histórias de uma família que tem já 10 gerações.