Na terça-feira, um urso polar faminto foi visto na cidade industrial de Norilsk, na Sibéria, afastado para sul dos seus territórios de caça. Anatoly Nikolaichuk, chefe do departamento de caça local, garantiu que a última vez que um urso polar foi visto na área envolvente de Norilsk foi há mais de 40 anos.Os ambientalistas afirmam que os animais selvagens estão a sofrer com a redução do ambiente de caça e a diminuição do gelo, à medida que o ártico vai ficando mais quente, e alguns têm-se aventurado para sul à procura de comida.