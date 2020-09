Um em cada quatro brasileiros não quer a vacina da Covid-19

Um inquérito revelou que 5% dos brasileiros recusa-se a tomar uma possível vacina contra o novo coronavírus, mesmo que obrigado, e outros 20% dizem estar a pensar em não tomá-la.

De acordo com os resultados, apurados pelo jornal brasileiro Estadão este domingo, muitos têm dúvidas sobre a segurança e eficácia de uma cura para a Covid-19 e existe quem acredite em teorias da consipiração como manipulação genética, chips implantados na vacina e que esta é feita de fetos abortados, que está a afastar brasileiros.

O inqúerito realizado pela organização não-governamental Avaaz recaiu sobre mil pessoas de todo o país. Entre os que expressaram dúvidas sobre a vacina, 34% situavam-se na faixa etária entre os 25 e 34 anos de idade e 36% eram cristãos evangélicos.

A mesma indica que 75% dos brasileiros vão tomar a vacina assim que esta fique disponível.

O inquérito surge numa altura em que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, desvaloriza a gravidade da pandemia da Covid-19 e uma semana depois do seu Governo ter ordenado que a vacinação contra o novo coronavírus não seria obrigatória no país.

O Brasil tem o segundo maior número de casos em todo o mundo, com mais de 4 milhões de infetados. Mais de 126 mil pessoas já morreram no país devido à doença.