Turistas franceses com suspeita de coronavírus internados à força no Brasil

Um casal de turistas franceses que visitava a cidade histórica de Paraty, no litoral sul do estado brasileiro do Rio de Janeiro, está desde esta sexta-feira internado compulsoriamente num hospital público desta localidade por ordem da justiça depois de terem apresentado fortes sintomas de ambos estarem contaminados por coronavírus. O casal tentou deixar o Hospital Hugo Miranda, naquela cidade, onde foi procurar atendimento, mas foi impedido.

Os dois franceses, que chegaram ao Rio de Janeiro no passado dia 20 oriundos da cidade espanhola de Barcelona e que foram para Paraty quinta-feira, dia 25, procuraram o hospital com um quadro de deficit respiratório agudo, tosse e febre, entre outros sintomas da doença que apavora o mundo inteiro neste momento. Depois do atendimento inicial, eles insistiram em deixar a unidade hospitalar e continuar a viagem, mas as autoridades municipais, alertadas pelos médicos para a gravidade dos sintomas, não permitiram.

A edilidade recorreu à justiça para evitar que os franceses deixassem o hospital e, se realmente estiverem com a doença, contaminem outras pessoas, e uma juíza do Rio de Janeiro autorizou o internamento forçado. Esta sexta-feira, agentes da Guarda Municipal faziam a segurança do quarto hospitalar em que o casal está isolado para evitar que saia, situação que se deve manter até que seja conhecido o resultado das análises que lhes foram feitas e seja ou não confirmado que se trata de coronavírus.

De acordo com o boletim oficial divulgado pelo Ministério da Saúde brasileiro no final da tarde de quinta-feira, o país tem 132 casos suspeitos de coronavírus e um confirmado, o de um empresário de São Paulo com 61 anos que esteve a trabalho na Itália. Mas o próximo boletim, que poderá ser divulgado a qualquer momento, deve elevar os casos suspeitos para mais de 300 no país, pois havia ainda 213 casos à espera de análises.