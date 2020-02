Coronavírus: Dois médicos e uma enfermeira entre os 37 infetados em Espanha

O Covid-19, detetado em dezembro na China e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou pelo menos 2.858 mortos e infetou mais de 83 mil pessoas, de acordo com dados reportados por meia centena de países e territórios. Das pessoas infetadas, mais de 36 mil recuperaram.

As autoridades espanholas revelaram que são já 37 as pessoas infetadas por coronavírus em Espanha , um aumento de mais três casos desde o último balanço feito ao início da tarde desta sexta-feira. Segundo o El Mundo, entre os 37 pacientes encontram-se dois médicos e uma enfermeira.O mesmo jornal indica que dez casos foram registados na Comunidade Valenciana, oito na Andalúzia, seis nas Canárias, cinco na Comunidade de Madrid, três na Catalunha, dois em Castela e Leão, um em Aragão, um nas Baleares e outro no País Basco, que contabilizou o seu primeiro caso, uma médica do hospital Txagorritxu de Vitoria.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional, cujo o risco mudou esta sexta-feira para "muito elevado", e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão.