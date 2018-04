O ex-director do FBI, James Comey, diz que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é "moralmente inapto para ser Presidente", com atitudes de "chefe de máfia", que mente recorrentemente e trata as mulheres como se fossem "pedaços de carne"."Não compro esta história de ele ser mentalmente incompetente ou estar numa fase inicial de demência", disse Comey, em entrevista à ABC News. "Ele surpreende-me com a sua inteligência acima da média, e com esforço de monitorizar conversas e perceber o que se está a passar. Não acho que ele seja medicamente inapto para ser Presidente. Acho que ele é moralmente inapto para ser Presidente.", sublinhou o ex-director.Recorde-se que James Comey, o responsável pela investigação das eventuais ligações entre a campanha do presidente norte-americano e a Rússia, foi despedido pelo Presidente dos Estados Unidos pela forma como, conta o The New York Times, este conduzia o processo de investigação aos emails da candidata democrata, Hillary Clinton, durante a campanha para as presidenciais norte-americanas em Novembro de 2016.Este domingo, Comey falou pela primeira após ter sido demitido, na sequência sobre o seu mais recente livro, "A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership ("Uma maior leadalde: Verdade, Mentiras e Liderança", tradução livre). Neste livro, Comey descreve Trump como um "chefe em controlo absoluto"."O nosso presidente tem de encarnar o respeito e aderir aos valores que são nucleares neste país. O [valor] mais importante é ser-se verdadeiro. Este Presidente não é capaz disso", considera Comey. "[Alguém que] vê equivalência moral em Charlottesville, que fala sobre e trata as mulheres como se fossem pedaços de carne, que mente constantemente sobre assuntos importantes e corriqueiros, e insiste que os americanos acreditam nisso – esta pessoa não é apta para ser Presidente dos EUA no âmbito moral", reitera James Comey.