O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou esta terça-feira que a sua administração "fez mais pela comunidade negra do que a de qualquer presidente desde Abraham Lincoln" que, a 1 de Janeiro de 1863, aboliu a escravatura de norte-americanos negros no sul dos Estados Unidos.

O aviso, deixado na sua rede social Twitter, surge no meio de uma onda de protestos centrados no racismo e violência policial nos EUA e veio acompanhado de razões pelas quais considera tal feito, como a criação do fundo "Zonas de Oportunidade" para faculdades e universidades historicamente negras, a reforma de justiça criminal, as mais baixas taxas de desemprego e pobreza entre a comunidade afro-americana e de crime na história. E acrescentou ainda: "O melhor ainda está para vir."

...AND THE BEST IS YET TO COME! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020

Mais tarde, Trump deixou ainda críticas ao candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, indicando que este está na política há 40 anos e "não fez nada". "Agora ele finge que tem as respostas. Ele nem sabe as perguntas. Fraqueza nunca irá derrotar anarquistas, delinquentes e saqueadores, e o Joe tem sido politicamente fraco durante toda a sua vida", escreveu.