Os restos mortais do ditador espanhol Francisco Franco, sepultado no Vale dos Caídos, em Madrid, vão ser transladados, autorizaram esta terça-feira os seis juízes do Supremo Tribunal de Espanha.





para o cemitério El Pardo, também nos arredores de Madrid, onde está o túmulo da sua mulher. Familiares do ditador espanhol, em recurso, queria os restos mortais na cripta da catedral de La Almudena, junto ao Palácio Real, no centro da cidade madrilena, onde está sepultada a sua filha.



Depois de mais um ano de adiamentos e recursos por parte da família do ditador espanhol, foi decidido por unanimidade o transporte do corpo de Franco

"A Quarta Secção da Câmara de Contencioso [do Supremo Tribunal] decidiu por unanimidade rejeitar na sua totalidade o recurso interposto pela família de Franco em relação à exumação de Francisco Franco", disse fonte do tribunal à agência Lusa.



O governo socialista de Pedro Sánchez já havia indicado que o corpo do ditador não poderia ser transferido para qualquer local onde pudesse ser "enaltecido ou homenageado" e a decisão do Supremo permite assim que o processo seja concluído antes das eleições em Espanha, a 10 de novembro.

O parlamento espanhol aprovou em setembro do ano passado a proposta do Governo a autorizar a exumação dos restos mortais do ditador. O Supremo Tribunal espanhol rejeitou em 17 de dezembro último um primeiro pedido da família de Francisco Franco para que o Governo suspenda o processo de exumação do corpo do ditador e processo tinha sido suspenso em junho deste ano.