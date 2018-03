Quem são as vítimas do ataque em França

Um filho da vila, um pedreiro que adorava poesia, um talhante com ambições políticas e um polícia que deu a vida para salvar reféns. Conheça as quatro vítimas mortais do ataque em Trèbes.

O atentado de Carcassonne e Trèbes resultou na morte de quatro pessoas, esta quarta-feira. Radouane Ladkim, que assegurou agir sob a bandeira do auto-proclamado Estado Islâmico, assassinou uma pessoa para lhe roubar o carro, fez vários reféns num supermercado e feriu mortalmente um agente policial. Foi morto por uma equipa de intervenção ao fim do dia. Cerca de 15 pessoas ficaram feridos.



Fez quatro vítimas mortais, entre elas um polícia que conseguiu que todos os reféns fossem libertados. Há ainda um português em coma.



Jean Mazières, o filho de Villedubert



A primeira vítima de Radouane Ladkim foi um vinicultor chamado Jean Mazières, em Villedubert, à saída de Carcassonne. "Era um natural da aldeia, fruto de uma das mais velhas famílias de Villedubert", disse o presidente da câmara local, dizendo ainda que o homem era casado e tinha um filho. O homem foi morto quando Ladkim tentou roubar um Opel Corsa onde este seguia.



O sexagenário ia no lugar do passageiro e não a conduzir. O condutor do veículo era Renato Silva, um português que estava emigrado em França e que está em coma, na sequência dos ferimentos que lhe foram infligidos, com um prognóstico reservado.



Christian Madves, o talhante com ambições políticas



Dentro do supermercado Super U Radouane Ladkim matou duas pessoas. A primeira das vítimas mortais foi o talhante Christian Medves. Um amigo de infância diz que acredita que o homem terá feito frente ao atirador para proteger os que estavam dentro do estabelecimento. "Leal e corajoso, o Christian amava a vida, os amigos, a família, o desporto, as festas e o vinho", disse ainda Franck Alberti sobre o amigo de 50 anos que morreu esta sexta-feira. Medves deixa dois filhos e estava prestes a ser avô. Christian tinha-se candidatado Às eleições municipais de Trèbes em 2014.



Hervé Sosna, o pedreiro que lia poesia



A segunda vítima dentro do Super U foi Hervé Sosna, um ex-pedreiro de 65 anos. O homem era um cliente habitual da loja, conta o jornal francês Libération. Segundo o irmão, o homem tinha "altas capacidades intelectuais, lia imenso, principalmente poesia", mas acabou por ser pedreiro para não ter de abandonar Trèbes.



Arnaud Beltrame, o polícia herói



O polícia "heróico" que trocou de lugar com os reféns morreu na noite de sexta-feira para sábado, no hospital, já depois de findo o sequestro.



O oficial de 45 anos conseguiu convencer o sequestrador a deixar sair todos os outros reféns em troca de entrar para o seu lugar. Acabou por ser baleado, mas antes foi essencial par aa operação de socorro, tendo deixado um telemóvel ligado para que a equipa que coordenava a operação soubesse o que estava a acontecer.



Foi transportado para o hospital quando a equipa de intervenção conseguiu abater o sequestrador, mas morreu durante a noite.