Polícia croata acusada de pintar cruzes na cabeça de refugiados

A polícia croata está alegadamente a pintar cruzes com spray na cabeça de refugiados que tentam cruzar a fronteira com a Bósnia. Segundo avança o Guardian, associações descrevem o que é a "mais recente humilhação" perpetrada pelas autoridades da Croácia contra os requerentes de asilo.As Nações Unidas já terão pedido ao governo croata que investigue as alegações de abuso."É óbvio que um dos efeitos pretendidos deste comportamento é humilhar refugiados e migrantes que tentam cruzar a fronteira", explicou ao jornal britânico Jack Sapoch, da organização não-governamental No Name Kitchen (NNK).

"Na minha opinião, este é o resultado de uma destas duas motivações. Ou as autoridades croatas estão a usar spray para identificar e humilhar os requerentes de asilo ou, ainda mais preocupante, estão a usá-lo como um tática de traumatizar psicologicamente estes homens - a maioria muçulmanos - com um símbolo religioso", afirmou o responsável.

No dia 6 de maio, em Poljana, na Bósnia, a NNK recebeu denúncias de que um grupo de pessoas tinha sido pintado com spray e obrigado a regressar à Bósnia. O dinheiro e os telemóveis que tinham consigo terão sido roubados.

Todas as noites, grupos de refugiados tentam cruzar a fronteira da Bósnia para a Croácia, onde a polícia aguarda, armada com cassetetes, pistolas e óculos de visão noturna. De acordo com o jornal britânico, várias associações denunciam o abuso sistemático e a violência que estas pessoas sofrem por parte das autoridades.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) disse estar "muito preocupado com a violência e tratamento que os migrantes e refugiados recebem por parte da polícia croata".

No último mês, devido à pandemia de covid-19, as autoridades da Bósnia ordenaram a transferência de centenas de migrantes para um remoto campo de refugiados em Lipa, uma vila a cerca de 25 quilómetros da fronteira com a Croácia.