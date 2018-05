Pés humanos continuam a dar à costa. São já 14

Em 2007 deu à costa canadiana o primeiro pé humano. As autoridades não sabem explicar o motivo.

O mistério começou há 11 anos. Desde 2007, quando deu à costa canadiana o primeiro pé humano, que 14 membros inferiores aparecem numa praia da Colômbia Britânica. As autoridades não sabem explicar o sucedido.

Na ilha de Gabriola, no Canadá, na passada semana, um homem caminhava na praia quando se deparou com um pé dentro de uma bota de caminhada. À excepção de um outro membro inferior encontrado também dentro de uma bota, todos os pés que deram à costa tinham ténis de corrida calçados.

Em Dezembro do ano passado deu à costa o 13.º pé humano com um sapato calçado – com uma história semelhante à mais recente descoberta. O canadiano Mike Johns, que passeava na praia, disse que foi o seu cão que descobriu algo a boiar na água. Ao aproximar-se do objecto, percebeu que se tratava de um pé humano, com um sapato preto com velcro. "O pé estava completamente intacto. O osso do tornozelo ainda funciona e os ossos estavam presos na base do joelho", disse ao New York Times.

Dos 14 pés, oito foram identificados – entre os quais dois pares. As autoridades afirmam tratar-se de indivíduos que cometeram suicídio ou que morreram de forma acidental. Entre as teorias das autoridades canadianas está a de que os pés podem pertencer a vítimas do tsunami de 2004, na Indonésia, de acidentes de avião ou de barco.

Um dos pés identificados pertencia a um homem de 79 anos que vivia em Washington, nos Estados Unidos, que desapareceu. Até hoje não se sabe o que terá acontecido ao homem.

Ao The Guardian, a antiga médica legista local, Barb McLintock, dá uma explicação para este mistério. A especialista afirma que os pés se separam do corpo durante a decomposição e que este processo acontece de forma mais rápida debaixo de água. Sobre os sapatos, McLintock revela que a evolução da tecnologia usada no calçado desportivo pode pode permitir "eventualmente que eles sejam leves o suficiente para flutuar e dar à costa".