Nova Zelândia quebra promessa de 100 mil casas em 10 anos

O emblemático esquema KiwiBuild – que queria construir 100 mil casas em 10 anos na Nova Zelândia – foi lançado em 2018 pela primeira-ministra Jacinda Ardern e agora foi abandonado pela ministra da habitação, Megan Woods. Novas políticas foram propostas para lidar com a crise habitacional da nação, com centenas de neozelandeses ainda a viveram em moradias temporárias – inadequadas e inseguras – em todo o país.

Megan Woods revelou novas medidas que incluem o financiamento de 400 milhões de dólares (cerca de 230 milhões de euros) para esquemas de propriedade, tais como alugar antes de comprar e acuidade compartilhada – que visa ajudar as famílias com poucos recursos a comprar aos poucos a hipoteca, até possuírem uma casa própria.

De acordo com o site KiwiBuild, a 4 de Setembro, o número de casas construídas era de 258, milhares a menos do objectivo. Woods não estabeleceu uma nova meta, dizendo que o governo se vai focar na construção de tantas casas quanto possível, e as metas levaram à construção de casas em cidades como Wanaka, que não tem mercado de compradores – estando vazias há meses.

A ministra também disse num comunicado que o depósito exigido para as hipotecas apoiadas pelo governo ia ser reduzido para 5%, acrescentando que isso garantia que mais neozelandeses de classe baixa e média podiam comprar a primeira casa. "Ao fazer melhorias no nosso programa de construção, podemos colocar mais neozelandeses em casas quentes, secas e seguras, sejam eram públicas, alugadas ou casas KiwiBuild acessíveis", disse Woods.