A primeira-ministra da Nova Zelândia declarou que o país "venceu a batalha" contra a covid-19. Este país é um dos que tem servido de exemplo de estratégias eficazes contra o novo coronavírus e que não recorreu à técnica de achatamento da curva, mas sim à tentativa de eliminar o vírus.A Nova Zelândia tem 1.469 casos confirmados de infeção e 19 mortos e, segundo Jacinda Ardern, conseguiu parar a propagação descontrolada do SARS-CoV-2 e que as medidas de contenção começam já a a ser aliviadas esta segunda-feira à noite. E foram as medidas de contenção que levaram a Nova Zelândia a ser um caso de sucesso. Atualmente, na Nova Zelândia, a transmissão está a aocntecer a um ritmo de 0,4. Em comparação, em Portugal, entre 21 de fevereiro e 16 de março, a doença era transmitida a um ritmo de 2,08 – ou seja, cada doente infetado contagiava com o novo coronavírus 2,08 pessoas. Este fator baixou, nos últimos dias para 0,91.Quando havia apenas seis casos de contaminação no país e ainda nenhuma morte, o governo neo-zelandês decidiu instaurar um nível de contenção elevado, fechando fronteiras logo a 20 de março e escolas, bares e restaurantes seis dias depois. Foram também proibidos os acessos a praias e parques infantis, sendo permitidos apenas os famosos "passeios higiénicos".Num texto publicado no jornal britânico The Guardian sobre o modelo de combate neo zelandês, a cientista Devi Sridhar explica que esta decisão da Nova Zelândia de "acabar com o vírus", em vez de achatar a curva os colocou numa posição mais proveitosa para reabrir a economia e a sociedade em geral. Segundo a cientista os governos que apostaram no achatamento da curva estão apenas "a permitir que o vírus se espalhe lentamente pelas suas populações" e que estão apenas a "jogar com a vida das pessoas", atevendo que serão apanhados em ciclos de "confinamento e libertação que irão destruir a economia e causar uma impaciência social", ao mesmo tempo que fazem aumentar "tanto as mortes relacionadas com covid-19 como as não relacionadas" com esta doença.Esta segunda-feira, Ardern afirmou: "Estamos a abrir a economia, mas não estamos a abrir a vida social das pessoas", pedindo aos cidadãos que não sintam que o combate está terminado. Nesta primeira fase, escolas, restaurantes e lojas de retalho vão voltar a abrir com alguma contenção.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 206 mil mortos e infetou quase três milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Perto de 810 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 928 pessoas das 24.027 confirmadas como infetadas, e há 1.357 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.