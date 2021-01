Médico do Papa morre de covid-19. Francisco vai tomar a vacina na próxima semana

doença oncológica. Soccorsi, de 78 anos, era médico pessoal de Francisco desde 2015. Relacionado Pré-publicação: o novo livro do Papa Francisco

O médico pessoal do Papa Francisco, Fabrizio Soccorsi, morreu devido a complicações com a covid-19. A notícia foi avançada este sábado pela Vatican News , depois do médico ter sido internado num hospital em Roma devido a umaO anúncio foi feito no mesmo dia em que o líder da Igreja Católica anunciou que planeia tomar a primeira dose da vacina da covid-19 já na próxima semana, apelando a que todos sejam vacinados, não só para se protegerem as suas próprias vidas como as de todos."Acredito que eticamente toda a gente deva tomar a vacina", disse o Papa Francisco em entrevista à estação televisiva italiana Canale 5. "É uma escolha ética porque estamos a arriscar a própria saúde, a própria vida, mas também a arriscar as vidas de outros."O Papa anunciou ainda que, tal como ele, a cidade do Vaticano irá brevemente lançar a sua própria campanha de vacinação contra o novo coronavírus. "Na próxima semana começaremos a fazê-lo aqui, no Vaticano, e agendei-me a mim mesmo. Tem de ser feito", disse.